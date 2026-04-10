Recrudece la crisis en los preuniversitarios de la UNSJ: los padres denunciaron "adoctrinamiento" por una carpa gremial instalada en pleno patio escolar

El conflicto salarial docente en la Universidad Nacional de San Juan sumó un nuevo capítulo de alta tensión este viernes, luego de que el gremio SIDUNSJ instalara una carpa de protesta en el patio interno de la Escuela de Comercio y la Escuela Industrial, dos de los tres institutos preuniversitarios .

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Preacuerdo entre sindicatos y padres de los preuniversitarios de la UNSJ para consensuar "paros activos" y seguir con clases

La escena generó un fuerte malestar entre padres autoconvocados, quienes denunciaron que sus hijos —adolescentes de entre 12 y 15 años— recibieron clases vinculadas al conflicto salarial docente y la situación económica del país bajo la gestión de Javier Milei, en plena jornada escolar.

La polémica se da apenas un día después de una reunión clave entre los gremios docentes —SIDUNSJ y ADICUS— y familias de estudiantes, en la que se había intentado encauzar el conflicto hacia una modalidad de “paro activo” que permitiera sostener las clases mientras se visibilizaba el reclamo.

Según reconstruyó este medio, durante el encuentro del jueves se había planteado la posibilidad de realizar acciones simbólicas —como abrazos a las escuelas, marchas nocturnas o clases informativas—, además de instalar una carpa, pero siempre fuera de los establecimientos .

Sin embargo, la decisión de montar la estructura en el interior de uno de los edificios educativos detonó la reacción de los padres. “Hoy los padres se encuentran con una carpa en el medio de la escuela con niños tomando clases de situaciones gremiales y monetarias que les afectan a los docentes. Es un descaro total”, afirmó una madre, en diálogo con DIARIO DE CUYO, bajo condición de anonimato.

La misma fuente cuestionó además la legitimidad de las medidas de fuerza: “ADICUS tiene el 30% del total de los profesores. No entiendo cómo el total de los docentes se adhieren al paro si no están afiliados”.

El eje del reclamo de los padres autoconvocados es claro: separar el conflicto salarial del ámbito pedagógico. “Pusimos el foco en sacar a los niños del conflicto. La gran mayoría de los padres no queremos inmiscuirnos en cuestiones gremiales”, sostuvo otra de las madres consultadas.

En esa línea, denunció que el tiempo de clases se ve afectado: “Encima que hay pocas clases, les quitan tiempo de cátedra. Los profesores empiezan hablando de cuestiones políticas”. Las críticas escalan incluso a términos más duros. Otra madre fue tajante: “Elegí esas escuelas por la capacitación técnica. Nos vamos a encontrar con alumnos haciendo política y no estudiando. Esto es un lavado de cerebros”.

El conflicto tiene como telón de fondo la discusión por los salarios docentes y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario. De hecho, el mismo jueves, el Consejo Superior de la universidad aprobó un presupuesto que apenas tiene un aumento del 9,5% respecto del año pasado, lo que significa que no alcanza ni siquiera a cubrir la inflación de los últimos meses.

En ese marco, los gremios impulsan la modalidad de “paro activo”, que implica sostener la protesta dentro de los establecimientos con actividades de concientización. No obstante, lo que inicialmente aparecía como una salida intermedia —con cierto aval de sectores de padres— quedó ahora en jaque.

La tensión ya venía en aumento tras la circulación de un mensaje de WhatsApp que, según denunciaron desde el gremio, tergiversó lo acordado en la reunión y obligó a “volver a foja cero” las negociaciones. Este viernes hubo una reunión de los jefes sindicales con las autoridades de los departamentos de los institutos preuniversitarios. La idea gremial es aplicar la modalidad de medida de fuerza que definan los profesores.

Los padres autoconvocados apuntaron directamente al rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer. En un comunicado al que accedió DIARIO DE CUYO, los representantes del grupo de alrededor de 600 familiares de estudiantes escribieron: "Hacemos un llamado urgente a las autoridades universitarias, empezando por el Rector Tadeo Berenguer, para que expliquen quién autorizó esta actividad y garanticen que las escuelas preuniversitarias cumplan efectivamente su función educativa. Los padres seguimos firmes en nuestro reclamo: queremos que nuestros hijos estén en el aula aprendiendo, no siendo parte de la logística de protesta de los gremios".

Denuncia formal y acusaciones graves

En el documento, los padres sostienen que la actividad observada dentro del establecimiento “no es presencialidad pedagógica, sino la utilización del tiempo y espacio escolar para actividades ajenas a la currícula”.

Según detallaron, la escena —registrada en una fotografía tomada dentro de la escuela— muestra “una actividad liderada por el gremio SIDUNSJ dirigida a un auditorio compuesto por alumnos, muchos de ellos menores de edad”.

El texto avanza con fuertes cuestionamientos: “Consideramos inadmisible que, en el contexto de una crisis educativa sin precedentes, se prioricen estas charlas gremiales o ideológicas dentro de los institutos. El aula debe ser un lugar sagrado para el aprendizaje, no un espacio de debate político sindical para menores que quedan cautivos de un conflicto de adultos”.

Además, los padres denuncian una presunta violación normativa al citar los decretos nacionales 1084/2024 y 1086/2024, que —afirman— prohíben la propaganda política en edificios públicos y el adoctrinamiento ideológico en escuelas.

“Resulta indignante que se utilice el tiempo pedagógico de nuestros hijos para actividades que nada tienen que ver con el aprendizaje académico”, remarcaron.