Salud en la UNSJ: arrancaron los operativos de atención gratis para estudiantes y personal

La Secretaría de Bienestar Universitario hoy dio comienzo un nuevo ciclo de controles preventivos destinados a toda la comunidad educativa de la UNSJ para conocer su estado de salud . Este año, se incorpora la salud mental como eje clave para detectar de manera temprana factores de riesgo y promover el bienestar físico y emocional en el ámbito académico.

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Bajo la gestión de la secretaria de Bienestar Universitario, Florencia Ficcardi , el programa de Universidad Saludable arrancó con importantes variantes. La principal novedad radica en que en los operativos ya no sólo se medirán indicadores físicos, sino que también se buscará identificar señales de malestar emocional.

Esta detección temprana permitirá que estudiantes y personal docente y no docente de la Universidad Nacional de San Juan puedan acceder a espacios de acompañamiento dentro de la misma institución, acortando las brechas de acceso a la salud mental.

Hoy se realizó el primer operativo de salud de la UNSJ. Fue en la Facultad de Ingeniería.

Los operativos de salud de la UNSJ son ejecutados por un equipo interdisciplinario (médica psiquiatra, nutricionista y bioquímico), quienes realizan una evaluación completa que incluye:

"El objetivo es facilitar el acceso a la salud dentro del lugar de trabajo y estudio, permitiendo que la detección de enfermedades crónicas no transmisibles se realice en estadios tempranos", explicaron desde Bienestar Universitario.

Un punto fundamental de este programa es la sistematización de la información. Todos los datos obtenidos se registran en una base de datos institucional. Esto no sólo permite conocer el estado de salud global de la comunidad de la UNSJ, sino que funciona como una brújula para: identificar tendencias de salud, detectar problemáticas prioritarias, diseñar políticas de intervención más efectivas y basadas en evidencia real.

Fecha del próximo operativo de salud en la UNSJ

El cronograma itinerante continúa su recorrido por las distintas unidades académicas. El próximo operativo está confirmado:

Fecha: 24 de abril de 2026.

24 de abril de 2026. Horario: de 9 a 11.

de 9 a 11. Lugar: antesala del Salón de Actos, Facultad de Ciencias Sociales (FACSO).

Se invita a todos los integrantes de la facultad a acercarse para realizar su control preventivo, gratuito y confidencial.