    • 13 de abril de 2026 - 06:46

    Salud en la UNSJ: arrancaron los operativos de atención gratis para estudiantes y personal

    Desde Bienestar Universitario informaron que este año se incorpora la salud mental en los operativos sanitarios de la UNSJ.

    Hoy, la UNSJ dio inicio a los operativos sanitarios del Programa Universidad Saludable, que incluye controles gratis para toda la comunidad educativa.

    Hoy, la UNSJ dio inicio a los operativos sanitarios del Programa Universidad Saludable, que incluye controles gratis para toda la comunidad educativa.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    La Secretaría de Bienestar Universitario hoy dio comienzo un nuevo ciclo de controles preventivos destinados a toda la comunidad educativa de la UNSJ para conocer su estado de salud. Este año, se incorpora la salud mental como eje clave para detectar de manera temprana factores de riesgo y promover el bienestar físico y emocional en el ámbito académico.

    Leé además

    La carpa de la polémica instalada por el SIDUNSJ en el edificio de la Escuela de Comercio y Escuela Industrial.-

    Entre la carpa y el aula, el límite difuso de la política en los preuniveristarios de la UNSJ
    recrudece la crisis en los preuniversitarios de la unsj: los padres denunciaron adoctrinamiento por una carpa gremial instalada en pleno patio escolar

    Recrudece la crisis en los preuniversitarios de la UNSJ: los padres denunciaron "adoctrinamiento" por una carpa gremial instalada en pleno patio escolar

    Bajo la gestión de la secretaria de Bienestar Universitario, Florencia Ficcardi, el programa de Universidad Saludable arrancó con importantes variantes. La principal novedad radica en que en los operativos ya no sólo se medirán indicadores físicos, sino que también se buscará identificar señales de malestar emocional.

    unsj
    Hoy se realizó el primer operativo de salud de la UNSJ. Fue en la Facultad de Ingeniería.

    Hoy se realizó el primer operativo de salud de la UNSJ. Fue en la Facultad de Ingeniería.

    Esta detección temprana permitirá que estudiantes y personal docente y no docente de la Universidad Nacional de San Juan puedan acceder a espacios de acompañamiento dentro de la misma institución, acortando las brechas de acceso a la salud mental.

    Los controles en los operativos de la UNSJ

    Los operativos de salud de la UNSJ son ejecutados por un equipo interdisciplinario (médica psiquiatra, nutricionista y bioquímico), quienes realizan una evaluación completa que incluye:

    • Indicadores Clínicos y Bioquímicos: mediciones de tensión arterial, glucemia y otros valores metabólicos.
    • Evaluación Nutricional: detección de sobrepeso, obesidad y asesoramiento alimentario.
    • Salud Mental: identificación oportuna de factores de riesgo emocional.
    • Seguimiento: derivación inmediata a profesionales específicos en caso de detectar patologías o riesgos elevados.

    "El objetivo es facilitar el acceso a la salud dentro del lugar de trabajo y estudio, permitiendo que la detección de enfermedades crónicas no transmisibles se realice en estadios tempranos", explicaron desde Bienestar Universitario.

    Un punto fundamental de este programa es la sistematización de la información. Todos los datos obtenidos se registran en una base de datos institucional. Esto no sólo permite conocer el estado de salud global de la comunidad de la UNSJ, sino que funciona como una brújula para: identificar tendencias de salud, detectar problemáticas prioritarias, diseñar políticas de intervención más efectivas y basadas en evidencia real.

    Fecha del próximo operativo de salud en la UNSJ

    El cronograma itinerante continúa su recorrido por las distintas unidades académicas. El próximo operativo está confirmado:

    • Fecha: 24 de abril de 2026.
    • Horario: de 9 a 11.
    • Lugar: antesala del Salón de Actos, Facultad de Ciencias Sociales (FACSO).

    Se invita a todos los integrantes de la facultad a acercarse para realizar su control preventivo, gratuito y confidencial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el consejo superior de la unsj aprobo el presupuesto 2026 por $122.000 millones: solo un 9,5% mas respecto del ano pasado

    El Consejo Superior de la UNSJ aprobó el Presupuesto 2026 por $122.000 millones: sólo un 9,5% más respecto del año pasado

    radiotelescopio chino-argentino: la unsj activo las gestiones ante defensa para destrabar el proyecto

    Radiotelescopio chino-argentino: la UNSJ activó las gestiones ante Defensa para destrabar el proyecto

    preacuerdo entre sindicatos y padres de los preuniversitarios de la unsj para consensuar paros activos y seguir con clases

    Preacuerdo entre sindicatos y padres de los preuniversitarios de la UNSJ para consensuar "paros activos" y seguir con clases

    Investigadores, instituciones y organizaciones compartirán proyectos y experiencias de ciencia y tecnología con los sanjuaninos

    Vuelve el festival de Ciencia y Tecnología más importante de San Juan: "Crear ConCiencia"