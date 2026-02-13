Relevamiento de la UNSJ: el 70% de los alumnos prefiere estudiar solo Desde la Secretaría de Bienestar Universitario propiciarán ‘espacios de encuentro’ para fomentar la comunidad entre los estudiantes.

Los operativos de abordajes sanitarios que se realizan en todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de San Juan, no sólo arrojan resultados sobre el estado de salud de los alumnos. Gracias a un relevamiento que se realizó durante los mismos se determinó que el 70% del alumnado ya no estudia en grupo. Ante esta realidad, desde la Secretaría de Bienestar Universitario, propiciarán ‘espacios de encuentro’ para revertir esta realidad.

La secretaria de Bienestar Universitario, Florencia Ficcardi, contó que obtuvieron ese dato a través de los operativos de abordajes de salud en la UNSJ que se realizaron en todas las unidades académicas durante el 2025. Y por este motivo, este año trabajarán para ‘fortalecer las políticas de acompañamiento’. ‘Es un dato que me sorprendió muchísimo’, dijo Ficcardi.

‘Durante mucho tiempo, juntarse a estudiar representó también hacer comunidad con los pares y desde allí, además de buenos profesionales, emergían grandes amistades que trascendían la vida académica. Por eso nos parece muy importante promover los espacios de encuentro, porque es en donde se fortalece la grupalidad y en donde se puede intercambiar alguna preocupación. Nos cuesta mucho, en estos momentos de hiperindividualismo, generar estos espacios”, argumentó la Secretaria.

Ficcardi aseguró que el desafío será ‘acercarse aún más, cuidar y fortalecer las políticas de acompañamiento desde la cercanía y desde la promoción de estos espacios de encuentro’. Es un tema al que le pondrán ‘mucha atención’, ya que también un gran porcentaje de estudiantes dijo les dijo que padecen ‘problemas de insomnio, de ansiedad, ataques de pánico y problemas para presentarse en las mesas de exámenes’. ‘Todo lo que podamos fortalecer desde Bienestar, que tenga que ver con el encuentro, para nosotros va a ser muy importante para abordar la salud mental y también para estar cerca de los estudiantes’, sostuvo Ficcardi