    • 25 de mayo de 2026 - 15:10

    Desfile patrio multitudinario: 25.000 personas aplaudieron sin parar y hasta cantaron la Marcha de Malvinas

    Esta mañana se realizó el desfile patrio para conmemorar el Día de la Revolución de Mayo y el público fue el protagonista indiscutido.

    Unas 25.000 personas participaron del desfile patrio que se realizó este lunes para conmemorar la Revolución de Mayo.

    Unas 25.000 personas participaron del desfile patrio que se realizó este lunes para conmemorar la Revolución de Mayo.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    El sentimiento nacionalista brilló durante el desfile patrio que se realizó en Capital para conmemorar la Revolución de Mayo. Y fueron los 25.000 sanjuaninos que asistieron los que le dieron un toque de color y entusiasmo al evento. Aplaudieron sin parar y hasta cantaron la Marcha de Malvinas.

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    Los alumnos de Nivel Inicial cosecharon el apluso entusiasta de la gente que asisti&oacute; al desfile patrio.

    Los alumnos de Nivel Inicial cosecharon el apluso entusiasta de la gente que asistió al desfile patrio.

    El patriotismo se vio desde la previa. La gente copó el espacio detrás de las vallas decidida a alentar el paso de los participantes del desfile. Y hasta con clima mundialista. Entre el público hubo niños y adultos con remeras y vinchas albiceleste y vuvuzelas para hacer notar su entusiasmo.

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    El desfile se vivi&oacute; con un clima mundialista que incluy&oacute; remeras y vinchas albicelesta y hasta vuvuzelas.

    El desfile se vivió con un clima mundialista que incluyó remeras y vinchas albicelesta y hasta vuvuzelas.

    Un inicio emotivo para el desfile patrio

    Arrancó el desfile con los Cuerpos de Bandera del Ministerio de Educación, de la UNSJ, de la UCCuyo y de las colectividades que habitan en San Juan. Pero, inmediatamente después hicieron su paso los alumnos de diferentes escuelas de Educación Especial y ese fue el momento en que arrancó el entusiasmo del público que se mantuvo hasta el cierre del evento.

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    Algunos participantes desfilaron con trajes de &eacute;poca para darle color al desfile.

    Algunos participantes desfilaron con trajes de época para darle color al desfile.

    El aplauso del público no se cortó en ningún momento, pero hubo varios momentos en que escaló en energía. Uno de ellos fue cuando desfilaron los alumnos de Nivel Inicial de diferentes instituciones, portando una bandera gigante. Y volvió a intensificarse cuando hicieron su paso los jóvenes y adultos que apostaron a terminar los estudios primarios y secundarios o que asisten a las escuelas de Capacitación Laboral para forjar su futuro laboral.

    Apoyo total a la libertad de la patria

    Cuando el locutor anunció el paso de los exsoldados y excombatientes de las diferentes clases que participaron en conflictos bélicos, el entusiasmo del público se duplicó. Con un aplauso interminable y sin interrupciones demostraron su respeto a los veteranos. Pero eso no fue todo. Cuando desfilaron los excombatientes y veteranos de Malvinas, la Banda de Música de la Policía tocó la Marcha de Malvinas para acompañar su paso. Y la gente, de manera espontánea, comenzó a cantarla, gesto que emocionó a los exsoldados.

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    Los excombatientes y veteranos se emocionaron ante el apoyo entusiasmado de la gente.

    Los excombatientes y veteranos se emocionaron ante el apoyo entusiasmado de la gente.

    Llegó el turno de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y otra vez el público brilló por su entusiasmo, aplaudiendo sin parar. Los primeros en desfilar fueron los soldados del RIM 22, seguidos por los efectivos de la Policía de San Juan que incluyó hasta un grupo de oficiales retirados que se llevaron la ovación de la gente y de las autoridades que se pusieron de pie para aplaudir su paso. Lo mismo sucedió cuando desfilaron los efectivos de Gendarmería, de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario.

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    Los autos antiguos revolucionaron al p&uacute;blico del desfile.

    Los autos antiguos revolucionaron al público del desfile.

    Motores en marcha para deslumbrar al público

    Los miembros del RIM 22 y de la Policía de San Juan volvieron a desfilar, pero esta vez a bordo de los vehículos de ambas Fuerzas que quisieron mostrarles a los sanjuaninos el parque el automotor disponible para luchar contra la inseguridad y defender a la patria, maravillando al público, especialmente a los más chicos. Aunque los vehículos que terminaron por revolucionar a los espectadores fueron los autos antiguos. La gente ovacionó con gritos y aplausos su paso.

    La misma postal se repitió cuando desfilaron los carruajes antiguos que le pusieron un toque tradicionalista al cierre del desfile.

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