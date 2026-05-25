    • 25 de mayo de 2026 - 08:14

    San Juan consolida su infraestructura educativa: inauguraron 14 nuevas escuelas entre el 2024 y 2026

    San Juan financió de forma autónoma la construcción, ampliación y refacción de 14 edificios escolares en menos de 3 años.

    El gobernador Orrego encabezó la inauguración del ENI Nº 81, en el departamento Ullum.

    El gobernador Orrego encabezó la inauguración del ENI Nº 81, en el departamento Ullum.

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    (((En un escenario nacional complejo, marcado por la neutralización y el freno de la obra pública, San Juan logró fortalecer uno de sus pilares estratégicos: la educación. Con fondos propios, el Gobierno provincial logró inaugurar 14 edificios educativos entre 2024 y 2026, garantizando espacios modernos, seguros y funcionales para miles de estudiantes y docentes de diversos departamentos.

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    Las obras, que incluyen desde salas de Nivel Inicial hasta institutos de educación superior, apuntan no sólo a saldar deudas de infraestructura edilicia, sino también a responder al crecimiento demográfico de las comunidades locales, asegurando bancos y cercanía para las familias sanjuaninas.

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    Los nuevos edificios escolares ofrecen espacios modernos, seguros y funionales.

    Los nuevos edificios escolares ofrecen espacios modernos, seguros y funionales.

    “Cada escuela que inauguramos es una decisión concreta de apostar por las familias sanjuaninas y por el futuro de la provincia. Aun en momentos difíciles, San Juan eligió seguir construyendo”, destacó el ministro de Infraestructura, Fernando Perea.

    El cronograma de las inauguraciones (2024 - 2026)

    La política de infraestructura escolar se sostuvo de manera ininterrumpida durante los últimos tres años, distribuyendo los nuevos edificios en diferentes puntos del territorio local:

    • Año 2024: Se priorizó la reconstrucción y la atención a las infancias. Se inauguraron las obras de la Escuela Paula Albarracín de Sarmiento, bajo el ala del Programa de Emergencia para la Refacción Integral de Edificios Escolares Post Terremoto (PERIET), y el nuevo edificio del ENI N° 53 “Los Colibríes”.
    • Año 2025: Fue el período de mayor volumen de aperturas. Se sumaron la Escuela de Educación Secundaria Jorge Washington y su correspondiente JINZ N° 29. También se habilitaron los ENI N° 50 (“Prof. Margarita Ravioli”), N° 54 (Santa Rosa), N° 72 (Antonio Agulles) y N° 69 (“Rinconcito de Luz” en el barrio Las Pampas), junto al nuevo edificio de la Escuela Blas Parera. En paralelo, se culminó la ampliación y refuncionalización del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y mejoras en la Escuela Paulo VI y el JINZ N° 10.
    • Año 2026: En lo que va del año, el plan sumó el ENI N° 81 “Huellitas de Amor” en Ullum y un polo educativo clave en el barrio 7 de Septiembre de Chimbas, con la inauguración de una nueva Escuela Primaria y el ENI N° 90. Estas dos últimas instituciones transformaron la zona al abrir vacantes educativas y generar nuevos puestos de trabajo genuinos para la comunidad escolar.
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    Así festejaron la inauguración del nuevo edificio los alumnos del ENI Nº 90, en Chimbas.

    Así festejaron la inauguración del nuevo edificio los alumnos del ENI Nº 90, en Chimbas.

    Intervención en más de 450 escuelas

    Más allá de los nuevos cortes de cinta, la gestión provincial mantiene un despliegue técnico para sostener y poner en valor los edificios ya existentes. Actualmente, el Programa de Mantenimiento y Mejora Integral de Edificios Escolares interviene en más de 450 establecimientos de toda la provincia.

    Los ejes principales del plan de contingencia y mejora:

    • Refacciones generales: Trabajos de pintura, ampliaciones de aulas e impermeabilización de cubiertas para evitar filtraciones.
    • Climatización: Instalación y puesta a punto de equipos de aire acondicionado.
    • Operativo Gas: Coordinado de forma preventiva por la Dirección de Redes de Gas ante la llegada de las bajas temperaturas, este plan revisa, repara y certifica las instalaciones de gas para garantizar entornos calefaccionados y 100% seguros.

    "El desarrollo de San Juan se construye en San Juan, con inversión propia y con decisión propia. Invertir en educación es invertir en el presente y en el futuro de la provincia", concluyó el ministro Perea, ratificando la continuidad de la obra pública escolar como política de Estado.

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