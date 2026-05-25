Cáritas en Media Agua: un taller de cocina donde los niños aprenden y comparten en familia

Entre nubes de harina, risas y un entusiasmo que desbordaba el salón de Cáritas San Antonio de Padua, en Sarmiento, un grupo de niños de Media Agua , en Sarmiento, se convirtió en el alma de la cocina, participando de un taller gastronómico que va mucho más allá de aprender una receta: es un espacio donde los chicho amasas su futuro.

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En esta oportunidad, los pequeños cocineros se pusieron las manos a la masa para elaborar sus propias pizzetas . Desde el momento de mezclar los ingredientes hasta ver el queso derretirse en el horno, cada paso fue vivido como una aventura. Sin embargo, el momento más emotivo de la jornada llegó al final: la felicidad no estuvo sólo en el proceso de cocinar, sino en el orgullo de poder llevar el fruto de su esfuerzo a casa para compartirlo en la mesa familiar .

En el último taller de cocina Cáritas San Antonio de Padua, los chicos aprendieron a hacer pizzetas caseras.

Este taller no es un hecho aislado en Media Agua. La propuesta pedagógica y social de Cáritas viene sembrando semillas desde hace tiempo. De hecho, los chicos ya habían tenido una experiencia similar durante Semana Santa, ocasión en la que aprendieron a elaborar tradicionales huevos de Pascua, también con la premisa de que lo producido regresara al hogar para ser disfrutado junto a sus seres queridos.

Los chicos llevaron a sus casas las pizzetas que prepararon para compartir con sus familias.

"La cocina se llenó de harina, pero sobre todo, de risas y unión", destacaron desde la organización, reflejando el impacto emocional que estos espacios generan en la infancia de la zona.

El pilar del voluntariado y la confianza familiar

Desde la institución se tomaron un momento para reconocer que estos "momentos mágicos" requieren del engranaje de toda una comunidad. En ese sentido, hicieron extensivo un profundo agradecimiento a dos actores fundamentales:

A las familias: Por la confianza renovada de siempre y por permitir que Cáritas acompañe a sus hijos en estos espacios de aprendizaje y contención.

Por la confianza renovada de siempre y por permitir que Cáritas acompañe a sus hijos en estos espacios de aprendizaje y contención. Al equipo de voluntarias: Quienes, con paciencia, cuidado y una pedagogía basada "en el amor más puro", hacen posible que la infraestructura comunitaria se transforme en un aula viva.

caritas6 Los chicos también aprendieron a hacer huevos de Pascua en el taller de cocina de Cáritas en Media Agua.

A través de la harina y el juego, el taller de cocina de San Antonio de Padua se consolida no solo como una actividad recreativa, sino como una herramienta de transformación social donde los niños aprenden el valor del trabajo, el servicio y, fundamentalmente, la alegría de compartir.