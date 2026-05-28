Las obras de refuncionalización de la Escuela de Música de la UNSJ estarán culminadas a fines de junio

Dos novedades importantes brindó la UNSJ este año en materia de obras para lo que es la emblemática institución conocida como Escuela de Música. Por un lado, se concretó el ansiado inicio de obras para la culminación del edificio que se encuentra en inmediaciones del Auditorio Juan Victoria, por calle Urquiza. Por el otro, se iniciaron obras de refuncionalización en el histórico edificio donde funciona hoy la institución . Tras meses de intensos trabajos, desde la casa de altos estudios confían concretar la inauguración entre fines de junio y principio de julio.

Así lo confirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO el secretario de Obras y Servicios de la UNSJ, Fernando Gómez. “La empresa ha venido trabajando bien y esperamos poder inaugurar las obras el mes que viene. Ya hemos hecho una entrega parcial de dos aulas para que puedan dar clases ahí algunos docentes, mientras que el resto lo entregaremos el mes que viene” , aseguró el funcionario universitario.

De esta manera, la intención de las autoridades de la alta casa de estudios es poder disponer del edificio posterior al receso invernal para retomar la actividad habitual en el edificio.

Cómo fueron los trabajos de refuncionalización en la Escuela de Música

El inmueble ubicado en la calle Félix Aguilar 387 norte, Capital, es utilizado para la enseñanza académica musical desde 1966, cuando se trasladó el Departamento de Música al espacio donde se encontraban los talleres de maestranza del gobierno provincial.

Desde entonces se hicieron a lo largo de todos estos años obras menores con el fin de mantener operativo el edificio, hasta enero de este año cuando se iniciaron trabajos de mayor envergadura para la refuncionalización y puesta a punto del edificio.

Gómez explicó que entre los trabajos realizados se encuentran el cambio de cubierta de todo el techo, recambio de la instalación eléctrica y cambio de pisos que eran de madera, entre otros trabajos. Para ello se destinaron 170 millones pesos.

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Conforme señaló la decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, Myriam Arrabal, a este medio a inicios de año, las intenciones de la unidad académica es continuar utilizando el edificio incluso una vez se cuente con la nueva construcción en condiciones. De esta manera, la nueva construcción que se encuentra en proceso de obra fina contendrá al nivel universitario de la carrera de Música; mientras que las actuales instalaciones que se inaugurarán el próximo mes contendrán al nivel preuniversitario.