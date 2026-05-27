Más de 70 sanjuaninos buscan ser los autores del mejor dulce de membrillo: el dato que llama la atención

San Juan se prepara para lo que serán las Jornadas del Membrillo del Sol , que cumple con su onceava edición posicionando el fruto como los productos derivados. En ese contexto, desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario se lanzó el IX Concurso de Dulce de Membrillo Rubio y hubo una importante cantidad de participantes que buscan que su producto se consagre el próximo 5 de junio.

Tras la muerte del hombre en situación de calle, aseguran que hay cupo disponible en los refugios estatales

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el titular de Desarrollo Agropecuario Leonardo Storniolo confirmó que, hasta el mediodía del 27 de mayo, fecha límite para presentar las muestras para concursar, se recibieron en total 76 muestras . Conforme a los números de años anteriores, el funcionario destacó que se observa un aumento de interés en los sanjuaninos de participar y demostrar que hacen el mejor dulce de la provincia.

“Durante el 2024 estuvimos en el orden de las 60 muestras, mientras que el año pasado recibimos 71. Todos los años se viene superando de a poco”, destacó Storniolo.

En total serán cuatro las categorías participantes del concurso, en torno a esto, las muestras se distribuyeron de la siguiente manera:

El dato llamativo que celebran en la Dirección dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación es el alto interés registrado por parte de instituciones de nivel primario.

El objetivo de este concurso provincial es darle visibilidad al producto típicamente sanjuanino, resaltar sus atributos y premiar al mejor dulce de membrillo rubio elaborado durante la temporada.

Cómo será la evaluación para elegir el mejor dulce de membrillo de San Juan

De acuerdo a lo explicado por Storniolo, con el total de las muestras participantes, ahora se procede al proceso de selección que quedará en manos de un Panel de Cata de Dulce de Membrillo. “El lunes de la semana que viene seguro se evaluarán las categorías, eligiendo tres ganadores por cada una de las categorías participantes”, detalló el funcionario.

El Panel de Cata de Dulce de Membrillo pertenece a CRESA de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo, quienes seleccionarán y clasificarán los mejores dulces de cada categoría.

image Panel de Cata de Dulce de Membrillo - 2025

Los ganadores se conocerán el próximo 5 de junio, durante una jornada cargada de información y dulzura que se vivirá en el Centro Cultural Conte Grand.

El dato sobre la premiación del IX Concurso de Dulce de Membrillo Rubio de San Juan

La premiación se hará en el marco de una jornada cargada de actividades. Storniolo adelantó que, para el próximo 5 de junio, desde las 17 horas, está prevista una muestra de escuelas primarias, escuelas técnicas y agrotécnicas, productores de dulce de membrillo y emprendedores integrantes de la Feria Agroproductiva.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio de Produccion, Trabajo e Innovación (@produccionsj)

A su vez, desde la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas se organizará una cocina en vivo donde se compartirá la receta y todos los tips para elaborar dulce en casa; mientras que la magister Adriana Turcato, directora del jurado del concurso compartirá una degustación, poniendo en valor las características y bondades del producto local.

Se estima que la premiación se estará concretando sobre las 19 horas, conociendo a los tres primeros puestos de cada categoría. “Los premios son insumos para que puedan seguir trabajando, elaborando y creciendo, además de estatuillas”, remarcó Leonardo Storniolo.

Cabe remarcar que la jornada en el Centro Cultural Conte Grand será con entrada libre y gratuita.