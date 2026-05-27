    • 27 de mayo de 2026 - 09:56

    Arte y sustentabilidad: Anchipurac inauguró una muestra que fomenta la reutilización de materiales

    En el Anchipurac ya se puede disfrutar de ‘Vidrio: poética de una mirada circular’ que incluye obras de la artista Sonia Parisí.

    El Anchipurac inauguró una muestra artística que busca fomentar la reutilización de materiales y el cuidado de medio ambiente.

    El Anchipurac inauguró una muestra artística que busca fomentar la reutilización de materiales y el cuidado de medio ambiente.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    El Centro de Formación Ambiental Anchipurac inauguró la muestra “VIDRIO: Poéticas de una mirada circular”, una propuesta artística que invita a reflexionar sobre el reciclaje, la reutilización de materiales y las posibilidades creativas que surgen a partir de objetos en desuso.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La exposición, que reúne trabajos de la artista Sonia Parisí y los alumnos del taller barrial “La Gárgola” de Chimbas, ya se encuentra abierta y permanecerá disponible durante todo el mes de junio para que el público pueda recorrerla durante las visitas guiadas regulares que ofrece el centro ambiental.

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    La muestra de arte sustentable en el Anchipurac incluye obras de la artista Sonia Parisí.

    La muestra de arte sustentable en el Anchipurac incluye obras de la artista Sonia Parisí.

    Diseño y estética de la muestra en Anchipurac

    Con un diseño de montaje coordinado por la arquitecta Silvia Giménez, la propuesta pone el foco en el reciclaje entendido como una oportunidad para transformar residuos en nuevos objetos con valor artístico y expresivo. Las obras fueron realizadas principalmente con materiales recuperados, como vidrio, hierro y piezas provenientes de maquinarias tecnológicas en desuso.

    A través de distintas técnicas de vitrofusión y ensamblaje, las artistas construyen una estética basada en la reutilización de materiales y en el potencial creativo de aquello que muchas veces se descarta. Cada pieza refleja un proceso de experimentación y transformación donde el reciclaje se convierte en una herramienta para crear nuevas miradas sobre el ambiente y el consumo.

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    Creatividad al servicio del medio ambiente

    Además de exhibir las obras terminadas, la muestra también busca visibilizar los procesos creativos detrás de cada producción y promover en las comunidades educativas actitudes vinculadas al cuidado ambiental, la creatividad y la refuncionalización de objetos.

    La exposición puede visitarse como parte de los recorridos guiados de Anchipurac, en Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia.

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    Cronograma de visitas guiadas

    Las visitas se realizan de lunes a viernes en tres turnos por la mañana (9, 11 y 12,35) y por la tarde a las 14,20, 16,20 y 18 horas, este último en modalidad de visita reducida. Los sábados hay turnos por la mañana a las 10 y 12, y por la tarde a las 14, 15, 16, 17 y 18 (visita reducida). En tanto, los domingos y feriados las visitas se realizan por la tarde a las 15, 16, 17 y 18 horas, también con la última opción en modalidad reducida.

    Los turnos pueden reservarse a través de www.anchipurac.sanjuan.gob.ar. Además, quienes quieran conocer más sobre las actividades y novedades del centro pueden seguir sus redes sociales en Instagram como @anchipuracsj y en Facebook como Centro de Formación Ambiental Anchipurac.

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