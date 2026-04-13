¿Qué pasó con la carpa en los preuniversitarios? La jefa sindical negó "adoctrinamiento" y advirtió que la UNSJ "se desangra"

La creciente tensión entre sindicatos docentes y un sector de padres autoconvocados en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la secretaria general del SIDUNSJ, Guadalupe Aguiar, quien salió a desmentir acusaciones de “adoctrinamiento” y a precisar el alcance de las medidas de fuerza en curso.

Recrudece la crisis en los preuniversitarios de la UNSJ: los padres denunciaron "adoctrinamiento" por una carpa gremial instalada en pleno patio escolar

Entre la carpa y el aula, el límite difuso de la política en los preuniveristarios de la UNSJ

La dirigente sindical buscó ordenar el escenario y aclarar, en primer lugar, que no hay paro docente convocado por SIDUNSJ en la semana actual, en el marco del plan de lucha definido por CONADU, sino que hay medidas de fuerza de ADICUS.

“SIDUNSJ no está de paro esta semana… la próxima medida de paro está prevista para la semana del 27”, explicó Aguiar en Informadísimos, el programa del periodista Fernando Ortiz en Radio Colón. Al tiempo que reconoció que “eso ha generado mucha confusión” en la comunidad educativa.

Uno de los focos del conflicto gira en torno a la instalación de una carpa itinerante en distintos puntos del sistema universitario. Según detalló la sindicalista, se trata de una iniciativa federal impulsada por CONADU bajo la consigna “por la universidad y la soberanía”.

“Es una forma de visibilizar la distribución de la universidad pública en el territorio y el valor que tiene su funcionamiento”, sostuvo. Y agregó: “Abrimos la convocatoria a docentes para actividades pedagógicas; por eso la carpa es itinerante, porque la universidad está dispersa en distintas sedes y departamentos”. En ese marco, confirmó que ya se realizó una jornada el 10 de abril y que habrá una nueva instancia el próximo 23.

Consultada por las críticas de un grupo de padres que denunciaron supuestas prácticas de adoctrinamiento, Aguiar fue tajante. Aseguró que se trata de un sector “muy minoritario” y defendió el rol de la escuela como espacio de formación ciudadana.

“Es muy peligroso el término adoctrinamiento porque deja de lado a la escuela como espacio de formación de ciudadanía”, afirmó. Y profundizó: “Hablar de conflictos que atañen al funcionamiento de la propia escuela no es adoctrinamiento, sino una invitación a la reflexión”.

En esa línea, explicó que las actividades cuestionadas —como debates en el aula— forman parte de estrategias pedagógicas dirigidas a estudiantes de 17 años, muchos de los cuales ya participaron en procesos electorales.

image La secretaria General del SIDUNSJ, Guadalupe Aguiar.-

La dirigente también buscó bajar el tono de la disputa con los padres autoconvocados y evitar una fractura interna en la comunidad educativa. “Esto no es padres contra docentes. Es la comunidad universitaria defendiendo la educación pública”, remarcó. Y lamentó que, tras una reunión que calificó como “fructífera”, surgieran “tergiversaciones que no ayudan a nadie”.

Según indicó, el gremio no tuvo contacto directo con el grupo más crítico y desconoce si participaron de los encuentros previos.

Más allá de la polémica, Aguiar puso el foco en el trasfondo del conflicto: la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario, con especial impacto en los colegios preuniversitarios.

“El salario está realmente por el suelo”, advirtió. Y alertó sobre un fenómeno que comienza a comprometer el funcionamiento institucional: la falta de docentes.

“Los cargos están quedando vacantes porque ya no hay profesionales a los que les convenga tomarlos. Los docentes están buscando otros trabajos. Eso es una realidad en todas las universidades del país”, señaló.

Frente a la respuesta de algunos padres —que plantean que esas vacantes podrían ser cubiertas—, la dirigente fue contundente: “Dar clase un día en estas condiciones es pan para hoy y hambre para mañana. Estamos dejando que se desangre la universidad”.

"Los docentes están buscando otros trabajos. Eso es una realidad indiscutible. No solo en nuestra universidad, sino en todas las universidades del país y especialmente en preuniversitarios, porque preuniversitarios es el salario más afectado de los salarios más afectados", manifestó.

De cara a lo que viene, Aguiar ratificó que las medidas de fuerza seguirán siendo una herramienta central del reclamo, aunque su aplicación concreta dependerá de las decisiones colectivas de los docentes.

“El derecho a huelga está en la Constitución. Negarlo es inconstitucional”, enfatizó. Y aclaró que la implementación de futuros paros será definida “en su momento, por los propios trabajadores”.

Mientras tanto, el gremio continuará con instancias de diálogo con distintos actores de la comunidad universitaria. “Si es necesario seguir explicando el conflicto, lo haremos. No nos vamos a cansar”, concluyó.