El Consejo Superior de la UNSJ aprobó el Presupuesto 2026 por $122.000 millones: sólo un 9,5% más respecto del año pasado

El cuerpo de decisiones de la universidad nacional, que preside el rector Tadeo Berenguer, autorizó el aumento. Del total, $8.700 millones están destinados a gastos de funcionamiento.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan dio luz verde al Presupuesto 2026, que asciende a $122.000 millones, una cifra que representa apenas un 9,5% más en comparación con los $112.000 millones aprobados para 2025. La actualización, lejos de significar un alivio, confirma el escenario de restricciones que atraviesa la casa de altos estudios.

El dato más sensible aparece en los gastos de funcionamiento, un rubro clave para el sostenimiento diario de la institución. Para este año se asignaron $8.700 millones, lo que implica un incremento del 6,2% respecto de los $8.200 millones del ejercicio anterior. La suba, en términos reales, queda muy por debajo del avance inflacionario, lo que profundiza el deterioro financiero.

Los números exponen con claridad que la universidad continúa operando en un contexto de fuerte desfinanciamiento. La suba autorizada por el Consejo Superior por decisión unánime no logra acompañar la inflación acumulada, que en 2025 alcanzó el 31,5%, a lo que se suma un inicio de año con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,9% en enero.

En este escenario, desde la conducción administrativa de la UNSJ apuntan directamente al Gobierno nacional. El secretario Administrativo-Financiero, Ricardo Coca, había advertido que el incremento otorgado por Nación fue de apenas el 2% sobre el presupuesto universitario local. “Si tenemos en cuenta que la inflación acumulada del 2025 fue del 31,5% y que el último dato del IPC correspondiente a enero fue del 2,9%, estamos hablando de un aumento que no solo va en sintonía con la economía real, sino que además resulta un despropósito por parte de Nación, destacando la clara intención de perjudicar la educación pública superior”, sostuvo.