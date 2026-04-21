Tragedia: se atravesó un caballo y mató a dos en la ruta

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La madrugada en la Autovía 5 se transformó en el escenario de una tragedia que reaviva una problemática tan antigua como evitable: la presencia de animales sueltos en las rutas. A pocos metros del ingreso a la ciudad de Alta Gracia, un impacto seco y brutal terminó con la vida de dos personas en cuestión de segundos.

Según los datos que maneja la fiscalía local, una motocicleta en la que viajaban un hombre de 31 años y su acompañante, de 38, se encontró de frente con un caballo que deambulaba por la calzada.

El choque fue inevitable. La moto impactó de lleno contra el animal, provocando que ambos ocupantes salieran despedidos y perdieran la vida en el acto debido a la violencia de la colisión.

El hecho no quedó caratulado simplemente como un accidente vial. La Justicia de Alta Gracia ha puesto el foco en la responsabilidad civil y penal que rodea la presencia del equino en una vía de alta velocidad.