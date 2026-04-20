    • 20 de abril de 2026 - 08:35

    San Juan en la Expo Delicatessen y Vinos: usará un stand con estilo de galpón bodeguero como vidriera

    San Juan buscará deslumbrar con su participación en la Expo Delicatessen y Vinos 2026 que se realizará el mes que viene en Córdoba.

    San Juan ofrecerá un stand con diseño de galpón bodeguero en la Expo Delicatessen y Vinos que se realizará el mes que viene en Córdoba.

    San Juan ofrecerá un stand con diseño de galpón bodeguero en la Expo Delicatessen y Vinos que se realizará el mes que viene en Córdoba.

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    Por Fabiana Juarez

    San Juan busca consolidarse como protagonista indiscutida en una nueva edición de la Expo Delicatessen y Vinos, el evento gourmet más importante del interior del país. Con un stand que fusiona la vanguardia arquitectónica y la calidez de su tierra, la delegación sanjuanina invitará a los visitantes a descubrir por qué sus sabores ganaron el mercado nacional e internacional.

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    El espacio de San Juan en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos no pasará desapercibido. Inspirado en el estilo arquitectónico industrial, el stand evoca la mística de los antiguos galpones bodegueros a través de una combinación equilibrada de hierro, chapa y madera. Así lo planteó la Dirección de Gestión de Infraestructura y Proyectos del Ministerio de Turismo, encargada de diseñar el proyecto de este espacio.

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    En la Expo Delicatessen y Vinos, San Juan buscar&aacute; atraer visitantes con estilo arquitect&oacute;nico y sabores regionales.

    En la Expo Delicatessen y Vinos, San Juan buscará atraer visitantes con estilo arquitectónico y sabores regionales.

    Libana Guzmán, arquitecta al frente de esta Dirección, dijo que la estructura se destacará por una pérgola superior de entramado liviano que brindará una sensación de apertura y frescura, mientras que los tonos oscuros y el roble escandinavo aportarán una sobriedad contemporánea. ‘Este entorno no será sólo estético, ya que está diseñado para fomentar el encuentro directo entre productores y consumidores, poniendo en valor la identidad productiva de la provincia’, dijo Guzmán.

    Experiencia sensorial en el stand de San Juan

    El stand ha sido pensado como un recorrido para los sentidos. Gracias a pantallas LED de alta definición que proyectan imágenes de los majestuosos viñedos y frutos sanjuaninos, el público se siente transportado inmediatamente al pie de la cordillera.

    ¿Qué ofrecerá el stand de San Juan en la Expo?

    Para garantizar una experiencia de primer nivel, el espacio cuenta con sectores específicos:

    • Sector Expositores: 8 puestos exclusivos con estanterías exhibidoras donde los productores locales presentan lo mejor de su cosecha.
    • Barra de Degustación: un punto clave para catar vinos de altura, aceites de oliva premiados y delicatessen regionales.
    • Sector Turismo: un espacio dedicado a promocionar los atractivos de la provincia, ideal para planificar la próxima escapada.
    • Área de Negocios: un sitio de reuniones con frente vidriado, diseñado para el networking y el cierre de acuerdos comerciales.

    Datos clave de la Expo Delicatessen

    En mayo, Córdoba volverá a ser sede de la Expo Delicatessen y Vinos. Estos son los detalles del evento:

    Fecha: del 7 al 10 de mayo de 2026.

    Lugar: Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos (Complejo Ferial Córdoba).

    Dirección: Avenida Cárcano S/N, B° Chateau Carreras.

    Horarios de ingreso:

    • Público General: jueves a domingo de 18 a 22.
    • Público Trader: jueves a domingo de 17 a 19 (permanencia hasta las 22).

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