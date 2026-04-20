San Juan en la Expo Delicatessen y Vinos: usará un stand con estilo de galpón bodeguero como vidriera

San Juan buscará deslumbrar con su participación en la Expo Delicatessen y Vinos 2026 que se realizará el mes que viene en Córdoba.

San Juan ofrecerá un stand con diseño de galpón bodeguero en la Expo Delicatessen y Vinos que se realizará el mes que viene en Córdoba.

San Juan busca consolidarse como protagonista indiscutida en una nueva edición de la Expo Delicatessen y Vinos, el evento gourmet más importante del interior del país. Con un stand que fusiona la vanguardia arquitectónica y la calidez de su tierra, la delegación sanjuanina invitará a los visitantes a descubrir por qué sus sabores ganaron el mercado nacional e internacional.

El espacio de San Juan en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos no pasará desapercibido. Inspirado en el estilo arquitectónico industrial, el stand evoca la mística de los antiguos galpones bodegueros a través de una combinación equilibrada de hierro, chapa y madera. Así lo planteó la Dirección de Gestión de Infraestructura y Proyectos del Ministerio de Turismo, encargada de diseñar el proyecto de este espacio.

stand En la Expo Delicatessen y Vinos, San Juan buscará atraer visitantes con estilo arquitectónico y sabores regionales.

Libana Guzmán, arquitecta al frente de esta Dirección, dijo que la estructura se destacará por una pérgola superior de entramado liviano que brindará una sensación de apertura y frescura, mientras que los tonos oscuros y el roble escandinavo aportarán una sobriedad contemporánea. ‘Este entorno no será sólo estético, ya que está diseñado para fomentar el encuentro directo entre productores y consumidores, poniendo en valor la identidad productiva de la provincia’, dijo Guzmán.

Experiencia sensorial en el stand de San Juan El stand ha sido pensado como un recorrido para los sentidos. Gracias a pantallas LED de alta definición que proyectan imágenes de los majestuosos viñedos y frutos sanjuaninos, el público se siente transportado inmediatamente al pie de la cordillera.