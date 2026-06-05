    • 5 de junio de 2026 - 09:16

    Fuerte sismo en San Juan golpeó a otras 4 provincias: se sintió también en San Luis, La Rioja, Córdoba y Mendoza

    Fue en la madrugada en que se registró el sismo.

    Fuerte sismo en San Juan golpeó a otras 4 provincias: se sintió también en San Luis, La Rioja, Córdoba y Mendoza

    Fuerte sismo en San Juan golpeó a otras 4 provincias: se sintió también en San Luis, La Rioja, Córdoba y Mendoza

    Foto:

    El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) dio cuenta de un sismo sentido esta madrugada en San Juan, que por su ubicación se sintió en otras 4 provincias.

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    Tuvo lugar a las 03:54:49 de este viernes, con epicentro 68 km al N de Las Quijadas; 70 km al SE de Bermejo; 70 km al SO de Chepes, que, para ser precisos, es un punto límite del sureste sanjuanino que linda con otras provincias.

    La Magnitud en la Escala de Richter alcanzó los 4,9°, siendo a una profundidad de 134 kilómetros.

    Se percibió con variada Intensidad, medida en la Escala MercallI Modificada, en el Sur de San Juan, el Noreste de Mendoza, el suroeste de La Rioja, en la zona de Quines y alrededores de San Juan y hasta en Río Cuarto, provincia de Córdoba.

    No se reportaron ni daños materiales ni lesionados.

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