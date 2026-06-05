    • 5 de junio de 2026 - 09:21

    Dieron a conocer el estado de las rutas de San Juan tras una mañana marcada por la neblina

    La Policía informó que hay sectores con visibilidad reducida, especialmente sobre las rutas 40 y 60.

    Neblina en San Juan.

    Neblina en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La neblina volvió a hacerse presente este viernes en distintos puntos de San Juan y, en algunos sectores, estuvo acompañada por lloviznas, generando complicaciones para la circulación vehicular durante las primeras horas de la mañana.

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    De acuerdo con el reporte emitido por las dependencias policiales de la provincia, las condiciones más adversas se registraron en rutas del centro y sur sanjuanino, donde la visibilidad se vio afectada por bancos de niebla.

    Desde la Base Rural N°1 informaron la presencia de llovizna, mientras que personal de Base Las Tapias reportó neblina. En tanto, efectivos de la Comisaría 8° señalaron que en la zona se registran lloviznas y "mucha neblina", especialmente sobre la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 60, donde la visibilidad se encuentra reducida debido a la presencia de niebla densa.

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    Neblina en San Juan.

    Neblina en San Juan.

    Por otra parte, la Comisaría 15° (Ullum) comunicó que en su jurisdicción el cielo se presenta nublado, aunque sin reportes de inconvenientes para el tránsito.

    En contraste, varias dependencias policiales informaron condiciones favorables para circular. Las comisarías 14°, 16°, 21°, 22° y 33°, además de Villa Mercedes, indicaron que el cielo permanece despejado y que las rutas se encuentran transitables, sin novedades relevantes.

    Ante este panorama, las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución en las zonas afectadas por la neblina, mantener encendidas las luces bajas, respetar las distancias de seguridad y reducir la velocidad para evitar siniestros viales.

    El fenómeno se suma a las jornadas de niebla registradas en los últimos días en distintos sectores de la provincia, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

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