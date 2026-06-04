Pity Álvarez habló con una radio local y dejó una puerta abierta para regresar a San Juan: "Que lindo sería volver a tocar en Ullum"

A pocos días de regresar a Cuyo para brindar un esperado show en Mendoza , Cristian "Pity" Álvarez dejó una noticia que entusiasmó a sus seguidores sanjuaninos: aseguró que tiene intenciones de volver a tocar en la provincia y hasta se permitió imaginar una nueva presentación en uno de los escenarios más recordados de su carrera, el dique de Ullum.

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Durante una entrevista con Ariel Videla en Radio Max, el histórico líder de Viejas Locas e Intoxicados habló sobre el recital que ofrecerá el próximo 13 de junio en el Teatro Griego Frank Romero Day de Mendoza, donde prometió un espectáculo extenso y cargado de clásicos.

"Vamos a hacer un lindo espectáculo en Mendoza. Le quiero dar un show generoso y grande, soy muy agradecido con la gente que nos va a ir a ver. El show tiene que arrancar a las 19 horas porque va a hacer mucho frío. Que la gente no se cuelgue, antes me colgaba yo, pero hay que ser responsable", expresó entre risas.

Sin embargo , uno de los momentos más destacados de la charla llegó cuando fue consultado sobre la posibilidad de regresar a San Juan. La respuesta fue inmediata y alimentó la expectativa de sus fanáticos. "Sí, vamos a estar en San Juan seguramente el año que viene", afirmó el músico, sin brindar mayores precisiones, aunque dejando en claro que el regreso está en sus planes.

Las palabras de Pity cobraron aún más fuerza cuando recordó uno de los recitales más emblemáticos que brindó en la provincia, durante una celebración del Día de la Primavera en el dique de Ullum. Lejos de tratarse de un simple recuerdo, el cantante habló con evidente nostalgia y dejó entrever que le gustaría repetir aquella experiencia.

"Esa fue una de las mejores fechas que tuvimos. La del dique estuvo hermosa. Si algún día se pudiera repetir, estaría genial. Me acuerdo que estábamos tocando y era muy lindo mirar para atrás, cayendo el sol ahí en el lago", evocó.

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La imagen del escenario con el espejo de agua de fondo permanece viva en la memoria de muchos sanjuaninos que asistieron a aquel recital y también en la del propio artista, que la describió como una de las experiencias más especiales de su trayectoria.

Además de su cariño por la provincia, Pity recordó que San Juan forma parte de su propia historia familiar. "Tengo un poquito de ADN de la gente sanjuanina", dijo cuando le mencionaron que su madre era oriunda de la provincia.

El músico también reveló que mantiene contacto con parte de su familia sanjuanina y aprovechó la entrevista para enviarles un saludo al aire. "Tengo familiares en San Juan. Primos así, medio lejanos, pero bueno. Anita, toda mi familia grande... los hijos de Pochi. Creo que me andan escuchando y se van a poner muy contentos de que me acuerde de ellos", comentó.

En paralelo, Álvarez aseguró que atraviesa un buen presente personal y artístico. "Estoy en perfecto estado. Sigo componiendo, tengo temas muy lindos. En julio vamos a parar para grabar tres o cuatro temas, vamos a lanzar un tema cada tres meses, con video", adelantó.

Mientras se prepara para reencontrarse con el público mendocino, las declaraciones del músico dejaron una puerta abierta que ilusiona a sus seguidores de este lado: la posibilidad de volver a verlo en San Juan y, quién sabe, otra vez con el atardecer cayendo sobre el dique de Ullum como telón de fondo.