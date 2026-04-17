    • 17 de abril de 2026 - 11:07

    Kickboxing Nacional: la sanjuanina Natacha Heredia pelea en Villa Carlos Paz

    Lo hará por el título argentino BFC de kickboxing este sábado en las instalaciones de Keops Disco en Córdoba.

    Contacto. La sanjuanina Natacha Heredia estará en la velada de Carlos Paz.

    Contacto. La sanjuanina Natacha Heredia estará en la velada de Carlos Paz.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Natacha Heredia volverá a tener acción en un año que la encuentra con intensa actividad dentro del kickboxing. La sanjuanina peleará en Villa Carlos Paz, Córdoba en una velada de deportes de contacto que se realizará en las instalaciones de Keops Disco este sábado 18 de abril.

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    El evento se extenderá por diez horas para los competidores de “Bestia Fighting Championship” , consolidado como el torneo de deportes de contacto más convocante del interior del país que contará con la participación de más de 400 competidores provenientes de distintos puntos de Argentina.

    La kickboxer sanjuanina enfrentará a Melina Ferreyra por el título argentino BFC y antes de partir a la provincia mediterránea contó detalles sobre su presencia en el festival: “Este sábado 18 vamos a estar compitiendo en la modalidad de kickboxing categoría hasta 58 kilos en pelea profesional por título en Villa Carlos Paz.

    OTRO SANJUANINO

    Además, estará también un alumno mío, que lo hará en la modalidad de full contact; él es Carlos Gómez que estará en la categoría hasta 67 kilos y estará compitiendo para el ranking. Este viernes a la mañana tendremos pesaje, careo y entrevistas. Luego del almuerzo tenemos una práctica de arbitraje, un curso en realidad y de ahí pasamos al sábado a competir. Para esta ocasión nos estuvimos preparando muy fuerte, muy duro, puliéndonos cada vez más en los entrenamientos. Así que vamos con todo el sábado”.

    La jornada, organizada por el gimnasio Knockout dará inicio a las 10 hs. y se extenderá hasta 20 hs., donde se llevará a cabo una gala profesional compuesta por 18 combates. En la pelea estelar estará presente el representante local y doble campeón —mundial WKF y argentino WKN— Matías “La Parka” Adrover.

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