    • 6 de junio de 2026 - 08:22

    San Martín recibe a Chicago con la necesidad de volver a ilusionar a su gente

    Este sábado, desde las 16, el Verdinegro irá por un triunfo que le devuelva regularidad en la Zona B.

    Titular. Manuel Cocca se ganó su lugar en la zaga de San Martín, que este sábado recibe a Nueva Chicago por la fecha 17 de la Primera Nacional.

    Titular. Manuel Cocca se ganó su lugar en la zaga de San Martín, que este sábado recibe a Nueva Chicago por la fecha 17 de la Primera Nacional.

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    Por Ariel Poblete

    Uno ganado, otro perdido. Un paso adelante, otro para atrás. Así es la marcha del Atlético San Martín en este momento de la Primera Nacional y lo que necesita es regularidad para volver a ilusionarse. Confianza para creer en lo que hace. Ese es hoy el gran objetivo y lo buscará ante su gente en Concepción.

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    Con esa necesidad, este sábado desde las 16 en el Pueblo Viejo, el Verdinegro sanjuanino será local de Nueva Chicago en el marco de la fecha 17 de la Primera Nacional.

    Será mucho más que un partido de mitad de campeonato para los de Schiapparelli y es que San Martín está urgido de encontrar esa línea de confianza, de ser regular, que le permita acunar expectativas. Ganando uno y perdiendo el siguiente, ningún proyecto puede crecer. Será un mano a mano con un equipo que está en sus mismas condiciones, que cambió de entrenador en esta semana y que tiene las mismas pretensiones que San Martín.

    En el aspecto futbolístico, la semana para San Martín fue más que tranquila y su entrenador sabe más que bien que tiene una base, que apuesta a ella y que se la volverá a jugar por esa base. En los nombres, no se anticipan grandes cambios con los cuatro del fondo casi de memoria: Murillo, Aguilera, Cocca y Zuliani. Con el medio, tal vez retocado buscando más fútbol que marca con el probable ingreso de Monje más Acosta, Jaurena y Hachen. Mientras que el pilar que es Nazareno Funez en el ataque podría tener otro socio si es que sale Juncos y el entrenador apuesta a otro nombre. La gran novedad y no menor es que el sanjuanino Luciano Riveros apareció en la lista de los convocados por Schiapparelli entre los delanteros disponibles.

    En la tabla, San Martín hoy está en zona de Reducido, por encima de Nueva Chicago que debe un partido pendiente con Gimnasia de Jujuy. Son dos realidades muy parecidas, entre dos equipos que se conocen demasiado.

    Germán Lanaro fue presentado oficialmente esta semana como nuevo entrenador de Nueva Chicago. Lanaro destacó el desafío que representa asumir la conducción técnica del Torito en un momento complejo desde lo deportivo. “Vengo a aportar mi experiencia para mejorar las cosas que hay que ajustar. Para mí estar acá en Chicago en este momento es una responsabilidad muy linda”.

    Con ese panorama, Chicago intentará volver a empezar en San Juan, pero San Martín y sus necesidades no parecen ser el mejor escenario para intentarlo.

    LA FECHA 17

    Sábado 6/6

    Atlanta - Gimnasia (J) - 14

    Los Andes - Estudiantes - 15

    San Miguel - Defensores de Belgrano - 15:30

    Acassuso - Central Norte (s) - 15:30

    San Martín (SJ) - Nueva Chicago - 16

    Atlético Rafaela - Colegiales - 16:30

    Tristán Suárez - Almagro - 19

    Domingo 7/6

    Morón - Almirante Brown - 15

    San Telmo - Deportivo Madryn - 15

    All boys - Racing (C) - 15:30

    Chacarita - Temperley - 15:30

    Chaco For Ever - Ferro - 16

    Agropecuario - Patronato - 16

    Güemes - Deportivo Maipú - 16

    Godoy Cruz - Mitre - 16:30

    Colón - Ciudad de Bolivar - 17

    San Martín (T) - Quilmes - 17:30

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