San Martín recibe a Chicago con la necesidad de volver a ilusionar a su gente

Este sábado, desde las 16, el Verdinegro irá por un triunfo que le devuelva regularidad en la Zona B.

Titular. Manuel Cocca se ganó su lugar en la zaga de San Martín, que este sábado recibe a Nueva Chicago por la fecha 17 de la Primera Nacional.

Uno ganado, otro perdido. Un paso adelante, otro para atrás. Así es la marcha del Atlético San Martín en este momento de la Primera Nacional y lo que necesita es regularidad para volver a ilusionarse. Confianza para creer en lo que hace. Ese es hoy el gran objetivo y lo buscará ante su gente en Concepción.

Con esa necesidad, este sábado desde las 16 en el Pueblo Viejo, el Verdinegro sanjuanino será local de Nueva Chicago en el marco de la fecha 17 de la Primera Nacional.

Será mucho más que un partido de mitad de campeonato para los de Schiapparelli y es que San Martín está urgido de encontrar esa línea de confianza, de ser regular, que le permita acunar expectativas. Ganando uno y perdiendo el siguiente, ningún proyecto puede crecer. Será un mano a mano con un equipo que está en sus mismas condiciones, que cambió de entrenador en esta semana y que tiene las mismas pretensiones que San Martín.

En el aspecto futbolístico, la semana para San Martín fue más que tranquila y su entrenador sabe más que bien que tiene una base, que apuesta a ella y que se la volverá a jugar por esa base. En los nombres, no se anticipan grandes cambios con los cuatro del fondo casi de memoria: Murillo, Aguilera, Cocca y Zuliani. Con el medio, tal vez retocado buscando más fútbol que marca con el probable ingreso de Monje más Acosta, Jaurena y Hachen. Mientras que el pilar que es Nazareno Funez en el ataque podría tener otro socio si es que sale Juncos y el entrenador apuesta a otro nombre. La gran novedad y no menor es que el sanjuanino Luciano Riveros apareció en la lista de los convocados por Schiapparelli entre los delanteros disponibles.

En la tabla, San Martín hoy está en zona de Reducido, por encima de Nueva Chicago que debe un partido pendiente con Gimnasia de Jujuy. Son dos realidades muy parecidas, entre dos equipos que se conocen demasiado.