    • 6 de junio de 2026 - 09:34

    La Selección argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes del Mundial: hora, TV y formaciones

    La Albiceleste, con algunas ausencias de peso, continuará con su puesta a punto de cara a la Copa del Mundo. Desde las 21, por TyC Sports, Telefe y LPF Play

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección argentina se enfrentará este sábado con su par de Honduras, en el que será su primero de sus amistosos de preparación en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El encuentro se jugará a las 21 horas, en el Kyle Field Stadium de Texas.

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    La Selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro en plena preparación para el Mundial, aunque con varios jugadores tocados desde lo físico que incluso generan preocupación en el cuerpo técnico.

    Es por esto que Scaloni tendrá que reemplazar a figuras claves como Nico Paz, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel y el astro rosarino Lionel Messi, entre otros.

    La Albiceleste, que compartirá en el Mundial el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, ya lleva algunos días entrenando en la ciudad de Kansas, donde se aloja en un impresionante predio que presenta muchas comodidades para llevar adelante la preparación de la mejor manera posible.

    El de este sábado será el cuarto enfrentamiento entre la Argentina y Honduras, en un historial muy favorable para los actuales campeones del mundo.

    El primer enfrentamiento se dio en el 2003 y terminó 3-1 a favor de la Selección argentina, mientras que en 2016 se impuso 1-0 y en 2022 el resultado fue 3-0 a su favor.

    Posibles formaciones

    Argentina: Juan Musso; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

    Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.

    Horario y dónde ver en vivo Argentina-Honduras

    El partido se podrá ver por TyC Sports, Telefe y LPF Play (la APP de la Liga Profesional de Fútbol de AFA).

    Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 21.00

    Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos (Miami): 20.00

    Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua: 19.00

    México y Guatemala: 18.00

    España: 2.00 (domingo 7 de junio)

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