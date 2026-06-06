Franco Colapinto tuvo una práctica libre mala, terminó 19° y buscará remontar en la qualy del GP de Mónaco

El piloto argentino de Alpine no mostró el mejor de sus rendimientos en las tres prácticas libres que ofrece el circuito.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una preocupante actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Mónaco, donde finalizó en la decimonovena posición. El liderazgo en la sesión fue para el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que la segunda posición fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Como de costumbre en Mónaco, las escuderías aprovecharon la última práctica para centrar todos sus esfuerzos en la sesión de clasificación con los neumáticos rojos. Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, fue el más rápido de la FP3 con un registro de 1:12.720 con su Mercedes.

Las Ferraris de Charles Leclerc (1:13.047) y Lewis Hamilton (1:13.051) completaron el podio. Oliver Bearman de Haas se estrelló en el primer sector cerca del cierre de la sesión y provocó un final de la tanda complejo.

Al igual que en la jornada del viernes, Franco Colapinto tuvo algunas dificultades y quedó por detrás de su compañero Pierre Gasly. El argentino, que tuvo un leve despiste en la zona de la horquilla, terminó 19° con un tiempo de 1:15.179.

El francés de Alpine finalizó 13° con una marca de 1:14.480. La diferencia entre ambos fue de 0.699 segundos.