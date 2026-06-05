    • 5 de junio de 2026 - 10:01

    Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 15to en la primera práctica libre

    El mejor tiempo lo marcó Charles Leclerc con la Ferrari.

    Las primeras vueltas de Franco Colapinto en Mónaco (Foto: Reuters/Yves Herman)

    Las primeras vueltas de Franco Colapinto en Mónaco (Foto: Reuters/Yves Herman)

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    Charles Leclerc fue el más veloz en esta tanda inicial con una vuelta de 1:13.978, con su compañero Lewis Hamilton detrás (1:14.204). Ferrari dominó la escena, con Max Verstappen ubicándose tercero (1:14.491).

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    En una práctica accidentada con dos banderas rojas, Franco Colapinto figuró 15° con un mejor giro de 1:16.189 luego de 31 vueltas. Quedó a 0.361 del registro más destacado de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 10° tras marcar 1:15.828.

    DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO

    -Viernes 5 de junio

    Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Mónaco)

    -Sábado 6 de junio

    Práctica Libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Mónaco)

    Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Mónaco)

    -Domingo 7 de junio

    Carrera a 78 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Mónaco)

    TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

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