Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 15to en la primera práctica libre

El mejor tiempo lo marcó Charles Leclerc con la Ferrari.

Las primeras vueltas de Franco Colapinto en Mónaco (Foto: Reuters/Yves Herman)

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Charles Leclerc fue el más veloz en esta tanda inicial con una vuelta de 1:13.978, con su compañero Lewis Hamilton detrás (1:14.204). Ferrari dominó la escena, con Max Verstappen ubicándose tercero (1:14.491).

Leé además Franco Colapinto vuelve al ruido de la F-1 en el paraíso de Mónaco

En una práctica accidentada con dos banderas rojas, Franco Colapinto figuró 15° con un mejor giro de 1:16.189 luego de 31 vueltas. Quedó a 0.361 del registro más destacado de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 10° tras marcar 1:15.828.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO -Viernes 5 de junio

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Mónaco)