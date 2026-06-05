Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 15to en la primera práctica libre

Charles Leclerc fue el más veloz en esta tanda inicial con una vuelta de 1:13.978, con su compañero Lewis Hamilton detrás (1:14.204). Ferrari dominó la escena, con Max Verstappen ubicándose tercero (1:14.491).
El mejor tiempo lo marcó Charles Leclerc con la Ferrari.
Charles Leclerc fue el más veloz en esta tanda inicial con una vuelta de 1:13.978, con su compañero Lewis Hamilton detrás (1:14.204). Ferrari dominó la escena, con Max Verstappen ubicándose tercero (1:14.491).
En una práctica accidentada con dos banderas rojas, Franco Colapinto figuró 15° con un mejor giro de 1:16.189 luego de 31 vueltas. Quedó a 0.361 del registro más destacado de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 10° tras marcar 1:15.828.
-Viernes 5 de junio
Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Mónaco)
-Sábado 6 de junio
Práctica Libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Mónaco)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Mónaco)
-Domingo 7 de junio
Carrera a 78 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Mónaco)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV