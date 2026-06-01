    • 1 de junio de 2026 - 19:00

    Franco Colapinto vuelve al ruido de la F-1 en el paraíso de Mónaco

    El argentino Colapinto tendrá acción desde este viernes por la sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1.

    A fondo. Franco Colapinto volverá a acelerar en el Principado de Mónaco por la sexta fecha de la F-1.

    A fondo. Franco Colapinto volverá a acelerar en el Principado de Mónaco por la sexta fecha de la F-1.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, una de las competencias más tradicionales y exigentes de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine llegará a Montecarlo tras conseguir su mejor resultado de la temporada en Canadá donde buscará seguir sumando experiencia y puntos en el histórico circuito.

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    La carrera de Mónaco corresponderá a la sexta fecha del campeonato 2026 y se disputará entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio. El trazado, considerado uno de los más difíciles del mundo por sus estrechas calles y escaso margen para errores, suele otorgarle una importancia fundamental a la clasificación del sábado.

    HORARIOS DE MONACO

    Estos son los horarios para Argentina del GP de Mónaco:

    Viernes 5 de junio

    Práctica Libre 1: 08:30

    Práctica Libre 2: 12:00

    Sábado 6 de junio

    Práctica Libre 3: 07:30

    Clasificación: 11:00

    Domingo 7 de junio

    Carrera: 10:00

    Colapinto afrontará una prueba clave en su crecimiento dentro de Alpine. El argentino ya mostró una evolución constante durante el inicio de la temporada y llega con expectativas renovadas a un circuito donde la precisión es determinante.

    Actualmente, en el campeonato de pilotos se encuentra en la undécima posición con 15 unidades, a un punto de Liam Lawson (RB) para adentrarse dentro del top 10. Por su parte, su colega francés, Pierre Gasly, se ubica en el octavo lugar con 20 puntos.

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