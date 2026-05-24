Fórmula 1: a qué hora y por dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Canadá

Este domingo se disputará la quinta fecha de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. Todo lo que debés saber.

La quinta fecha del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 se disputará este domingo en lo que será el Gran Premio de Canadá, que se corre en el Circuito Gilles Villenueve en Montreal. El argentino Franco Colapinto viene de sumar un séptimo puesto en Miami, su mejor resultado en la categoría hasta el momento, e intentará repetir una buena actuación con el equipo Alpine. Conocé los detalles.

Cómo es el circuito del GP de Canadá de la F1 El Circuito Gilles Villeneuve en Montreal es un trazado semipermanente de 4.361 km, rápido, estrecho y de tipo "stop-and-go", situado en una isla artificial. Se caracteriza por sus largas rectas, fuertes frenadas, muros cercanos y alta exigencia técnica, lo que lo convierte en uno de los favoritos de los pilotos.

Características Principales:

Longitud: 4.361 km (uno de los más cortos del calendario).

Vueltas: 70 (distancia total de 305,270 km).