    • 5 de junio de 2026 - 08:38

    Franco Colapinto participa de las primeras prácticas libres en el Gran Premio de Mónaco de la F1

    El piloto argentino viene de lograr su mejor posición en la categoría después de la última carrera en Canadá y apunta a hacer un buen papel en un circuito histórico.

    Franco Colapinto - Mónaco.

    Franco Colapinto - Mónaco.

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    Franco Colapinto comenzará este viernes su participación en el Gran Premio de Mónaco, una de las fechas más prestigiosas y exigentes del calendario de la Fórmula 1. El piloto argentino afrontará las dos primeras sesiones de entrenamientos libres con el objetivo de adaptarse rápidamente a un circuito donde cada detalle cuenta.

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    La actividad en el histórico trazado callejero del Principado se pondrá en marcha a las 8:30 (hora argentina) con la primera práctica libre, mientras que la segunda sesión está programada para las 12:00.

    Colapinto llega a Mónaco atravesando uno de sus mejores momentos desde su desembarco en la máxima categoría. En la última carrera disputada en Canadá logró su mejor resultado hasta el momento y además consiguió sumar puntos, al igual que en la fecha anterior celebrada en Miami.

    El circuito de Mónaco es considerado uno de los más complejos del campeonato debido a sus calles estrechas, curvas cerradas y escasos márgenes para el error. Por eso, las prácticas libres adquieren una importancia especial para encontrar la puesta a punto ideal y ganar confianza de cara a la clasificación, una instancia clave en este escenario.

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    Franco Colapinto. Foto: X@AlpineF1Team.

    Franco Colapinto. Foto: X@AlpineF1Team.

    A qué hora corre Franco Colapinto en Mónaco

    La primera práctica libre en el GP de Mónaco comenzará a las 8.30 (hora de la Argentina).

    Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

    La actividad de este GP se podrá ver en exclusiva por ESPN en la Argentina. Además, estará disponible en la plataforma de Disney+.

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    Circuito de M&oacute;naco.

    Circuito de Mónaco.

    Cómo está Franco Colapinto en la tabla de pilotos en la Fórmula 1

    • Kimi Antonelli (Mercedes) – 131 puntos
    • George Russell (Mercedes) – 88 puntos
    • Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
    • Lewis Hamilton (Ferrari) – 72 puntos
    • Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
    • Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos
    • Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos
    • Pierre Gasly (Alpine) – 20 puntos
    • Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
    • Liam Lawson (Racing Bulls) – 16 puntos
    • Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos
    • Isack Hadjar (Red Bull) – 14 puntos
    • Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
    • Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 puntos
    • Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
    • Alexander Albon (Williams) – 1 punto
    • Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
    • Nico Hulkenberg (Audi) – 0 puntos
    • Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
    • Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
    • Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
    • Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

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