Franco Colapinto participa de las primeras prácticas libres en el Gran Premio de Mónaco de la F1

El piloto argentino viene de lograr su mejor posición en la categoría después de la última carrera en Canadá y apunta a hacer un buen papel en un circuito histórico.

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Franco Colapinto comenzará este viernes su participación en el Gran Premio de Mónaco, una de las fechas más prestigiosas y exigentes del calendario de la Fórmula 1. El piloto argentino afrontará las dos primeras sesiones de entrenamientos libres con el objetivo de adaptarse rápidamente a un circuito donde cada detalle cuenta.

La actividad en el histórico trazado callejero del Principado se pondrá en marcha a las 8:30 (hora argentina) con la primera práctica libre, mientras que la segunda sesión está programada para las 12:00.

Colapinto llega a Mónaco atravesando uno de sus mejores momentos desde su desembarco en la máxima categoría. En la última carrera disputada en Canadá logró su mejor resultado hasta el momento y además consiguió sumar puntos, al igual que en la fecha anterior celebrada en Miami.

El circuito de Mónaco es considerado uno de los más complejos del campeonato debido a sus calles estrechas, curvas cerradas y escasos márgenes para el error. Por eso, las prácticas libres adquieren una importancia especial para encontrar la puesta a punto ideal y ganar confianza de cara a la clasificación, una instancia clave en este escenario.

image Franco Colapinto. Foto: X@AlpineF1Team.