Un Mundial a lo grande: Banderas gigantes y hasta los suplentes en las presentaciones de cada partido

Para este Mundial, el presidente de la FIFA dio a conocer una innovación que tendrán las presentaciones de los equipos antes de los arranques de los partidos.

Será un antes y un después para el mundo y para el fútbol. A días del inicio de la Copa Mundial 2026 siguen ganando la luz las innovaciones que tendrá este torneo. Y esta vez, se metieron con la previa de cada partido y esta vez, apostaron a lo grande en todo sentido. Un Mundial grande, a lo grande.

El Mundial 2026 se encuentra cada vez más cerca y, a menos de una semana para el pitazo inicial, el presidente de la FIFA Gianni Infantino dio a conocer una revolucionaria incorporación a lo que será el momento de la salida de los equipos y la entonación de los himnos.

En una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, el mandatario dio a conocer que las banderas ocuparán gran parte del terreno de juego y todos los jugadores tendrán que estar presentes en el campo de juego a la hora de los himnos, no solo los once titulares, con la aclaración de que los rivales estarán enfrentados y no en una misma línea como es costumbre: "A medida que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el juego. Las ceremonias previas a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no serán la excepción. Que todos los jugadores y árbitros se miren en el círculo central durante los himnos nacionales creará un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenecerá a los equipos y a todos los presentes en el estadio".

TECNOLOGIA FULL "Además, contaremos con una ceremonia rediseñada de 360 grados que involucrará a todos los aficionados en el estadio, incluyendo pancartas con las banderas de los países y elementos en el campo diseñados para crear una experiencia única e inmersiva desde cada asiento, así como nuevos elementos visuales —desde arcos de entrada de jugadores hasta banderas de mano— que intensificarán la emoción, con funciones mejoradas para partidos selectos. La Copa Mundial de la FIFA es para cada jugador y cada aficionado, y esta nueva ceremonia previa a los partidos lo refleja", explicó Infantino.