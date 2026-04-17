Tragedia en Córdoba: un turista murió ahogado tras arrojarse a un río

El hecho ocurrió en un sector concurrido de la provincia. La víctima comenzó a tener dificultades a los pocos minutos de ingresar al agua y no logró salir a la superficie.

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Una jornada de descanso terminó en tragedia este viernes en la provincia de Córdoba, luego de que un turista perdiera la vida tras ahogarse en un río local. El incidente tuvo lugar en un sector frecuentado por visitantes, lo que generó conmoción entre las personas que se encontraban en el lugar disfrutando del paisaje.

Según la información difundida, el hombre —quien se encontraba en la zona pasando sus vacaciones— decidió ingresar al cauce para nadar. Sin embargo, lo que comenzó como una actividad recreativa se tornó dramático cuando, a los pocos minutos, comenzó a mostrar dificultades para mantenerse a flote hasta que desapareció de la superficie.

Testigos del hecho dieron aviso inmediato a las autoridades. Al lugar arribó personal especializado y equipos de rescatistas, quienes iniciaron un rastrillaje en la zona señalada por los presentes. Tras un intenso operativo de búsqueda, los efectivos lograron localizar el cuerpo sin vida del hombre.

Desde los organismos de emergencia indicaron que el sector donde se produjo el deceso, si bien es popular entre los turistas, presenta características naturales que pueden resultar peligrosas, como pozones de profundidad variable y corrientes que suelen sorprender a quienes no están familiarizados con el terreno.

Las autoridades judiciales ya tomaron intervención en el caso para determinar con precisión las causas del ahogamiento. Si bien las primeras hipótesis apuntan a un accidente derivado de las condiciones del río o un posible cansancio físico del bañista, se iniciaron las actuaciones correspondientes para descartar cualquier otra circunstancia.