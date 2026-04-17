Usó a su novia menor de edad de "campana" para intentar robar una casa: cayó preso y condenado

Un hombre fue condenado en San Juan luego de protagonizar un intento de robo en el que utilizó a su novia menor de edad como “campana” para vigilar mientras él intentaba ingresar a una casa y sacar una moto . Le otorgaron como pena casi cinco años de cárcel .

Pidieron un Uber Moto, emboscaron al conductor, le dieron una golpiza y le robaron el rodado en Pocito

Se trata de Diego Nicolás Sosa Pérez , quien fue juzgado en el marco del Sistema Especial de Flagrancia, bajo la coordinación de los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca, por un hecho ocurrido en horas de la mañana, alrededor de las 6:50, de este jueves , en barrio Conjunto 4° , cuando un vecino advirtió movimientos sospechosos en una casa ubicada frente a su domicilio.

Según consta en la causa, investigada por el fiscal Fernando Bonomo , el testigo observó a una pareja merodeando la propiedad y alcanzó a registrar parte de la situación con su teléfono celular antes de alertar al 911 . En ese momento, Sosa Pérez comenzó a escalar una pared utilizando el portón de una vivienda contigua, mientras la joven permanecía en la vereda cumpliendo el rol de vigilancia.

Ante la situación, el vecino también dio aviso a la dueña de la casa. Minutos después, otro hombre que llegó al lugar advirtió movimientos extraños, iluminó el frente con su vehículo y vio cómo la joven escapaba, mientras que el sospechoso salía desde el interior del inmueble.

WhatsApp Image 2026-04-17 at 16.42.33 (1) La moto que se quiso llevar la pareja de delincuentes.

Con las descripciones aportadas, la Policía desplegó un operativo y logró interceptar a ambos en inmediaciones de calles Frías y San Martín, en el barrio Teresa de Calcuta. Allí se constató que la acompañante era menor de edad y que el acusado llevaba entre sus prendas un destornillador, que luego fue reconocido por la damnificada como de su propiedad.

WhatsApp Image 2026-04-17 at 16.42.34 (1) Sosa Pérez destruyó con un destornillador el medidor de electricidad con intenciones de entrar a robar en la casa.

Al inspeccionar la vivienda, los efectivos detectaron daños en el medidor de electricidad: los delincuentes habían roto la tapa y la llave de corte para interrumpir el suministro y facilitar el ingreso. En el interior también se encontraron huellas de calzado que coincidían con las del detenido.

En un primer momento, el hecho fue calificado como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, pero durante el proceso se realizó un reajuste legal a robo simple en grado de tentativa.

Condena y unificación de penas

Finalmente, este viernes, mediante un juicio abreviado acordado entre la defensa y el fiscal Bonomo, Sosa Pérez fue condenado a 10 meses de prisión efectiva, pena que se unificó con una condena anterior del 11 de diciembre de 2024 (de tres años y 11 meses), resultando en una pena única de cuatro años y nueve meses de cumplimiento efectivo.

Además, el imputado fue declarado reincidente y continuará detenido bajo prisión preventiva.