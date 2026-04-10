Pidieron un Uber Moto, emboscaron al conductor, le dieron una golpiza y le robaron el rodado en Pocito

El hecho ocurrió en el interior del barrio Teresa de Calcuta. Creen que entre siete personas lo atacaron.

Un violento asalto sufrió un trabajador de Uber Moto en el departamento Pocito, cuando fue atacado por un grupo de al menos siete personas que le robaron su moto y sus pertenencias tras un viaje solicitado mediante la aplicación, según el relato de los familiares del damnificado.

El hecho ocurrió el jueves 9 de abril, alrededor de las 15, en el barrio Teresa de Calcuta. La víctima, identificada como Raúl Alonso, de 60 años, acudió a un pedido de traslado sin imaginar que se trataba de una emboscada.

Según explicaron, al llegar al lugar fue interceptado por un hombre que le exigió la moto. En medio del forcejeo, lo empujaron y cayó sobre un montículo de arena. En ese momento aparecieron varias personas más, quienes comenzaron a golpearlo con patadas.

Los agresores le sustrajeron una Gilera Smash 125, además del celular, una riñonera y su billetera con documentación personal y del rodado.

Tras el ataque, testigos del hecho dieron aviso al 911, lo que permitió la llegada de un patrullero que asistió al hombre. Posteriormente, Alonso radicó la denuncia en la Comisaría 6ª, donde se inició la investigación. Fuentes del caso indicaron que el trabajador intenta identificar el número desde el cual se solicitó el viaje, clave para avanzar en la causa.