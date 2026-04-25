    • 25 de abril de 2026 - 14:08

    Incendio en Santa Lucía: un chispazo provocó pérdidas totales en un depósito

    Un incendio en Santa Lucía destruyó un depósito tras un chispazo durante trabajos de soldadura. No hubo heridos.

    Desesperante incendio en Santa Lucía: un chispazo destruyó todo. &nbsp;

    Desesperante incendio en Santa Lucía: un chispazo destruyó todo.

     

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un incendio en Santa Lucía generó momentos de tensión este sábado por la mañana en la zona de Colonia Richet y Zapata. Se desató por un chispazo durante tareas de soldadura y provocó la destrucción total de un depósito, según informaron fuentes del caso.

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    Voraz avance de las llamas

    El siniestro ocurrió cerca de las 11 en inmediaciones de Albarracín de Godoy y Bonarda. De acuerdo al propietario, el fuego se originó por un cortocircuito tras un chispazo mientras realizaba trabajos de soldadura, lo que desató el foco ígneo.

    Debido a las características del lugar, las llamas se propagaron rápidamente y consumieron el depósito en su totalidad, generando una importante columna de humo visible desde distintos puntos del departamento.

    Rápido accionar y sin heridos

    Varias dotaciones de Bomberos acudieron al lugar y trabajaron intensamente para controlar el incendio y evitar su propagación a viviendas cercanas. También intervinieron efectivos policiales y personal municipal.

    A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas heridas, aunque una mujer debió ser asistida por personal de salud tras sufrir una crisis nerviosa producto del impacto emocional.

    Daños materiales y alivio parcial

    El depósito fue destruido por completo, pero una vivienda lindante y un comercio de la zona lograron salvarse de las llamas, lo que evitó consecuencias mayores.

    Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del incendio, aunque todo indica que se trató de un accidente.

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