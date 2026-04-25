Violencia de género: denunciaron al ex Puma Patricio Albacete y hay un video

El caso de violencia de género que involucra al ex jugador de Los Pumas Patricio Albacete generó conmoción en el ámbito deportivo. La denuncia fue presentada por Pamela Pombo, quien acusó al ex rugbier de agresiones físicas y difundió un video que sería prueba clave .

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PAMELA POMBO DENUNCIÓ A SU EX PAREJA, EL RUGBIER PATRICIO ALBACETE Y REVELÓ EL VIDEO DE UNO DE LOS ATAQUES - Vía @SQP_oficial - Hay denuncia en la justicia civil y se dictó una medida de restricción de acercamiento para el ex Puma por 90 días. pic.twitter.com/N2T2Ol4ByZ

Según relató Pombo en televisión, las imágenes provienen de cámaras de seguridad instaladas en su domicilio , donde se observa al ex deportista en una situación de extrema violencia.

De acuerdo a su testimonio, Albacete la habría sujetado del cuello, arrojado al piso y quitado el celular , en medio de una discusión. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, profundizaron el impacto del caso.

La mujer aseguró que vivió meses de constante y situaciones reiteradas de agresión , al punto de temer por su vida. “Pensé que me moría”, expresó al detallar uno de los episodios.

Según explicó, los conflictos se originaban por presuntas infidelidades, lo que derivaba en discusiones que escalaban en violencia. También señaló que el ex jugador reconocía tener problemas de ira.

Silencio del ex rugbier

Hasta el momento, Patricio Albacete no emitió declaraciones públicas respecto a la denuncia, mientras la causa avanza en la Justicia.

El caso, por su gravedad, podría derivar en consecuencias judiciales importantes, en un contexto donde las denuncias por violencia de género tienen fuerte repercusión social.