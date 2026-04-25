Entró a robar a dos departamentos, arrancó un inodoro y terminó preso tras intentar escapar por los fondos

Un insólito intento de robo terminó con un delincuente detenido y condenado en Chimbas , luego de que ingresara a dos departamentos de una misma propiedad, provocara destrozos y hasta arrancara un inodoro con intenciones de llevárselo, según indicaron fuentes judiciales.

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Se trata de Franco Maximiliano Ruiz , quien fue condenado mediante juicio abreviado a 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de robo en grado de tentativa y violación de domicilio en concurso real . La causa fue impulsada por el fiscal Fernando Bonomo junto a la ayudante fiscal Milagros Verón .

Además, la Justicia declaró su reincidencia en los términos del artículo 50 del Código Penal y dispuso la prisión preventiva.

El hecho ocurrió el miércoles 22 de abril de 2026, alrededor de las 5:30 de la madrugada , cuando Ruiz ingresó con fines de robo a una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo, en Chimbas .

Según la investigación, el inmueble estaba dividido en dos departamentos, uno orientado hacia el este y otro hacia el oeste, ambos con un fondo compartido. Sus propietarios no se encontraban en el lugar, ya que son personas mayores que residen en Calingasta, mientras que un vecino tenía a su cargo el cuidado de la propiedad .

Primero, Ruiz intentó entrar al departamento ubicado al oeste. Para ello forzó la puerta trasera de ingreso, rompiendo parte del marco y la puerta de madera. Una vez adentro, revolvió todo y dejó un importante desorden, aunque no se comprobó que llevara objetos de valor.

inodoro

Luego se dirigió al segundo departamento, el que da hacia el este, donde también violentó la puerta de ingreso y causó daños similares. Allí fue hasta el baño y comenzó a desarmar los artefactos sanitarios, llegando incluso a sacar un inodoro completo, que trasladó hasta el fondo de la vivienda para luego intentar llevárselo.

Cuando intentaba forzar la puerta del frente para escapar con lo robado, fue escuchado por el vecino encargado del inmueble, quien alertó de inmediato a la Policía.

Con autorización de esta persona, los efectivos ingresaron a la propiedad y sorprendieron a Ruiz en el fondo, listo para huir. El delincuente escaló una pared medianera para pasar a la casa lindera y comenzó una persecución que se extendió por varios fondos de viviendas de la zona.

Los vecinos fueron advirtiendo a los policías por dónde escapaba, hasta que finalmente el oficial interviniente lo vio salir por una precaria puerta de madera hacia la calle. Allí fue reducido y detenido.

Tras la aprehensión, intervino el ayudante fiscal de turno, quien se presentó en el lugar y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la coordinación de los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca, que terminó con la condena efectiva para Ruiz.