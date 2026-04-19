    • 19 de abril de 2026 - 20:26

    Doble alerta en San Juan: buscan intensamente a dos hombres desaparecidos

    El programa “San Juan Te Busca” emitió el alerta por la desaparición de Daniel Alejandro Salguero, de 47 años, y Cayetano Morales, de 74.

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    San Juan atraviesa horas de preocupación tras la activación de dos operativos de búsqueda para dar con el paradero de hombres que permanecen desaparecidos desde hace varios días. Emitieron el alerta y solicitaron a la comunidad aportar cualquier dato en la comisaría más cercana o dando aviso al 911.

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    A través del programa “San Juan Te Busca”, las autoridades difundieron los datos de Daniel Alejandro Salguero, de 47 años, y Cayetano Morales, de 74, solicitando la colaboración de la comunidad.

    Salguero fue visto por última vez el 13 de abril. Es de contextura mediana, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña y ojos verdes. Como rasgo distintivo, posee un tatuaje de un pato en el hombro derecho. Al momento de su desaparición vestía una remera blanca con rojo del club River Plate, bermuda de jean y zapatillas negras.

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    Por su parte, Morales se encuentra desaparecido desde el 10 de abril. Tiene 74 años, contextura grande, mide cerca de 1,80 metros y presenta tez blanca y ojos negros. Se lo reconoce por su abundante barba y cabello canoso, ambos largos. Vestía pantalón oscuro, campera del mismo color, gorro negro y zapatillas oscuras.

    La situación genera especial alarma en el caso de Morales debido a su edad, mientras que en ambos casos las autoridades intensificaron los operativos en distintos puntos de la provincia.

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    Desde el Ministerio de Seguridad reiteraron que cualquier información puede ser clave para avanzar en la búsqueda. Por ello, solicitaron a la población comunicarse de manera inmediata y anónima al 911 ante cualquier dato que permita dar con el paradero de estas personas.

    La participación ciudadana, remarcaron, puede marcar la diferencia en momentos donde cada minuto cuenta.

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