Dos mujeres se enviaron una encomienda de Salta a Tucumán con 48 kilos de marihuana y las detuvieron

La Policía de la provincia de Tucumán incautó más de 48 kilos de marihuana que eran transportados en dos encomiendas y detuvo a dos mujeres. De acuerdo con la investigación, las sospechosas se enviaron la droga a sí mismas desde Salta a través de una empresa de envíos, para luego retirarla en la provincia tucumana. Sin embargo, el plan falló.

Encuentro de mujeres de la Industria: San Juan reunió a líderes mineras y empresarias en la Expo Minera 2026

Según comunicó oficialmente el gobierno de esa provincia, el hallazgo fue concretado por agentes del Puesto Fronterizo 7 de Abril, ubicado sobre la Ruta Nacional 34 el 7 de mayo pasado, en el marco del Operativo Lapacho 2026.

Allí, efectivos policiales detectaron cinco encomiendas transportadas por la empresa Vía Cargo, que tenían origen en Orán, provincia de Salta, y cuyo destino final era Tucumán.

Tras la inspección, se encontraron 46 envoltorios rectangulares con marihuana compactada oculta entre prendas de vestir. El operativo fue supervisado por el director general de Unidades Especiales, comisario general Walter Fabio Ferreyra.

“A partir del hallazgo, y bajo directivas de la jueza federal Fabiola Padín, del Juzgado Federal N°3 de Tucumán, se dispuso avanzar con una investigación bajo la modalidad de entrega vigilada. El trabajo se realizó de manera conjunta entre efectivos de la Policía Federal Argentina y personal de la División de Drogas Peligrosas (DIDROP), con el objetivo de identificar a los responsables" del envío y la recepción de la encomienda.

Al arribar las encomiendas a una empresa de transporte en el centro de San Miguel de Tucumán, dos mujeres se presentaron para retirarlas y firmaron el acta de entrega. De inmediato, fueron interceptadas e identificadas como destinatarias y remitentes del envío.

“Como resultado de las tareas investigativas, se logró la detención tanto del destinatario como del remitente de las encomiendas, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737″, comunicaron.

En respuesta a la consulta sobre antecedentes de las involucradas, las autoridades indicaron que se aguarda el informe de la provincia de Salta, de donde son oriundas las detenidas.

“Desde la fuerza destacaron que la investigación continúa bajo supervisión de la Justicia Federal y remarcaron los resultados positivos obtenidos en la lucha contra el narcotráfico en la provincia”, precisaron.

Durante el operativo también se secuestraron celulares, dinero y anotaciones que aportarían elementos de prueba a la causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. La investigación permanece bajo supervisión de la Justicia Federal y se llevan adelante otras medidas ordenadas por el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán, a cargo del doctor Díaz Vélez, y la Fiscalía Federal N° 1.

La policía destacó que el 90% del procedimiento fue desarrollado por personal de Unidades Especiales en los puestos fronterizos, mientras que la entrega vigilada y el seguimiento estuvieron a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas con colaboración de la Policía Federal Argentina.

Dos mujeres esposadas, con la espalda hacia el frente, flanqueadas por dos policías uniformados. Al frente, cinco paquetes grandes de marihuana empaquetada

“En la fecha estamos coronando con éxito una investigación. Un procedimiento iniciado el día jueves pasado en horas de la noche cuando personal de Unidades Especiales a cargo del comisario general Ferreyra interceptó un vehículo de transporte de encomiendas que entre todos los bultos llevaba cinco bultos, los cuales tenían ropa y en su interior envuelto con estas prendas de vestir, picaduras de marihuana que arrojaron un peso de 48 kilos y medio”, declaró el comisario general Jorge Nacusse, titular de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP).

Asimismo, Nacusse señaló que tomó intervención el Juzgado Federal N° 3, el cual dio directivas precisas de realizar un seguimiento de entrega vigilada, secuestro de la sustancia y secreto sumario.

En ese sentido, detalló: “Esta encomienda se dirigía previo paso por Buenos Aires y retornar a la provincia de Tucumán. Se hace referencia que venía desde Orán, Salta”.

“Hemos contado con la colaboración del personal de la Policía Federal que ha hecho el seguimiento hasta Buenos Aires y nuevamente a esta provincia. Y ya una vez que ya estaba nuevamente en San Miguel de Tucumán, el personal de Didrop Este se hizo cargo de la vigilancia de las encomiendas hasta la llegada de las personas que figuraban como destinatarias”, remarcó la autoridad policial.