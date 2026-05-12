    • 12 de mayo de 2026 - 17:16

    Multitudinaria marcha en San Juan por la ley de financiamiento universitario: "Milei cumplí con la ley"

    La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan se movilizó por el centro sanjuanino junto a sindicatos, el Partido Justicialista y la izquierda.

    La marcha en San Juan convocó a miles de personas. Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo

    La marcha en San Juan convocó a miles de personas. Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) volvió a salir este martes a las calles en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, una jornada nacional de protesta contra el gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el ajuste sobre el sistema educativo superior.

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    La movilización en San Juan comenzó a las 16 frente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, en avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento, y avanzó por el centro sanjuanino hasta el Rectorado de la UNSJ, en Mitre y Jujuy. A lo largo del recorrido, cientos de estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sindicales hicieron oír sus reclamos bajo una consigna central: “Milei cumplí con la ley”.

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    La convocatoria reunió a las cinco facultades de la UNSJ y a la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. También participaron los tres gremios universitarios de la provincia: SIDUNSJ, ADICUS y APUNSJ. A ellos se sumaron sindicatos provinciales de peso como UPCN y UOCRA.

    La protesta también tuvo fuerte presencia política. Dirigentes del Partido Justicialista como Facundo Perrone, Leonardo Gioja, Cristian Andino y Fernanda Paredes participaron de la movilización junto a agrupaciones de izquierda.

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    La marcha sanjuanina formó parte de una jornada federal convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. La protesta se replicó en distintos puntos del país y tuvo su acto central en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires.

    Entre los principales reclamos se destacó el pedido de cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada judicialmente en dos instancias. Las organizaciones universitarias denunciaron además el recorte presupuestario, la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes y el incumplimiento de los artículos 5 y 6 de la norma, vinculados a la recomposición salarial y las becas estudiantiles.

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    Durante el acto central en Buenos Aires, el documento final leído por estudiantes exigió que el Gobierno nacional “cumpla de una vez” con la ley de financiamiento universitario, mientras aún se aguarda una definición de la Corte Suprema sobre el tema.

    La de este martes fue la cuarta gran movilización universitaria desde la llegada de Milei a la Casa Rosada y volvió a mostrar capacidad de convocatoria en defensa de la universidad pública.

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