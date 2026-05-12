Salud mental materna y el importante rol de los médicos, un tema que se abordará en San Juan

Del 4 al 10 de mayo se conmemora la Semana Mundial de la Salud Mental Materna , una fecha que invita a poner el foco en la psiquis de las madres durante el embarazo y el post parto, como también los primeros años de maternidad. En ese contexto, desde la Sociedad de Pediatría filial San Juan se realizará una charla que buscará no solo poner el tema sobre la mesa, sino también brindar claves para la detección y el acompañamiento de las madres sanjuaninas.

La licenciada Guadalupe Alcaide, diplomada en psicología perinatal es quien estará a cargo de la disertación que está dirigida a pediatras, profesionales de la salud que trabajan con infancia y familia, como también estudiantes avanzados en carreras afines. El foco de la charla estará apuntado a brindar herramientas que tendrán los profesionales para detectar dificultades en la salud mental de las madres y saber cómo actuar al respecto, en torno a derivaciones y similar.

“Para que un bebé se desarrolle necesita de una madre y de ahí deviene la importancia de capacitar a los profesionales que trabajan en infancia, para acompañar a las madres. No implica tratarlas, sino acompañarlas y derivarlas si es necesario. Esto es porque la salud mental durante la maternidad tiene características bien específicas, estamos hablando de una etapa de mucha vulnerabilidad emocional, donde hay transformaciones de la identidad, de los vínculos, de lo social, con cambios físicos y hormonales”, detalló la licenciada en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Y continuó: “Es importante que el profesional pueda entender qué le pasa a la madre desde lo emocional y psicológico. Se estima que una de cada cinco mujeres durante el embarazo, el puerperio y los primeros años de crianza va a experimentar dificultad y trastornos en el estado de ánimo, y por eso es importante diferenciar las patologías y derivar”.

Hablar de salud mental en maternidad es importante ya que la madre (sea o no gestante) es uno de los pilares fundamentales en el proceso de crianza de los bebés y niños. Muchas veces la atención se concentra en el estado del menor, en cómo crece y se desarrolla, dejando de lado las emociones y sensaciones que tiene su madre y que si no son abordadas o tratadas como corresponden, puede mutar a patologías psicológicas preocupantes.

El lado B de la maternidad, un tema que se debe abordar desde lo médico

La salud mental materna abarca el bienestar emocional, psicológico y social de la mujer durante la gestación, post parto y los primeros años de crianza. Si bien hay un mayor conocimiento sobre la depresión post parto, hay otras patologías mentales que se pueden hacer presentes.

Ansiedad, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), trastorno de estrés postraumático (TEPT) y trastornos de la alimentación son algunas de las patologías que se pueden detectar. Estas enfermedades pueden variar de leves a graves, por lo que su detección y tratamiento especializado a tiempo hará la diferencia.

“A nivel social y cultural hay ciertos mandatos que nos dicen que la maternidad trae solo felicidad, cuando en realidad llega con un sinfín de sentires. Cuando no se da un lugar a esos sentimientos aparece la culpa, la sensación de incomodidad, lo cual tiende a agravar la vivencia, y obviamente hay situaciones que requieren atención”, indica la profesional.

Visibilizar, hablarlo y no ignorar que la salud mental puede estar en jaque durante la maternidad es de vital importancia para una crianza sana, apuntando al bienestar de toda la unidad familiar, no solo del bebé.

Charla sobre salud mental materna, todos los detalles

La actividad organizada por la Sociedad de Pediatría de San Juan, a través del Grupo de Trabajo Lactancia Materna, se llevará a cabo el viernes 15 de mayo, de 19 a 20:30 horas, en modalidad presencial y virtual.

image

Se dará en los Consultorios Externos del Hospital Rawson, en la sede de la Sociedad de Pediatría y quienes deseen asistir deberán inscribirse previamente en el siguiente link: https://forms.gle/QEeG3ahETmRMthZh8. Cabe recordar que se trata de una actividad gratuita.