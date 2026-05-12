Capital impulsó el proceso de regularización institucional en entidades intermedias

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan entregó documentación jurídica y contable a distintas instituciones intermedias, fortaleciendo su funcionamiento y consolidando el trabajo conjunto con la comunidad.

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En el marco de las políticas de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Comunitario impulsadas por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Dirección de Comunidades, se realizó recientemente la entrega de documentación jurídica y contable correspondiente a distintas entidades del departamento.

El acto contó con la presencia de la intendente de la Capital, Susana Laciar, quien estuvo acompañada de los concejales, Mariano Domínguez, Alberto Davila, Pablo Usin e Iliana Luján, el secretario de Gobierno, Juan Sanso y el Director de Comunidades, Leonardo Videla, así como también el profesional que llevó a cabo la regularización de dichos libros, CPN, Oscar Lahoz.

Esta acción representa un trabajo articulado entre el gobierno municipal y las organizaciones intermedias, entendiendo que el crecimiento y consolidación del entramado social sólo es posible mediante el diálogo, el compromiso y la participación activa de cada actor comunitario.

Las instituciones cumplen un rol fundamental en la construcción de una comunidad organizada, participativa y solidaria. En este sentido, desde el municipio se reafirma la voluntad de continuar acompañando, asesorando y generando herramientas que permitan fortalecer su funcionamiento, promover su autonomía y garantizar su desarrollo sostenido.

Asimismo, avanzar en la regularización jurídica institucional no sólo brinda mayor seguridad y orden administrativo, sino que también fortalece la capacidad de gestión, representación y participación de las organizaciones en beneficio de los vecinos de la Ciudad de San Juan.