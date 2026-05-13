Cómo será el ingreso del frente frío a San Juan, con amenaza de lluvias, baja en la temperatura y nevadas en Cordillera, según un experto

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El otoño sanjuanino se prepara para un quiebre drástico en sus condiciones meteorológicas. Tras una seguidilla de jornadas con tardes agradables, el próximo sábado se perfila como el "cisne negro" de la semana, marcando el ingreso de un frente frío que desplomará las temperaturas y traerá condiciones prácticamente invernales a la provincia.

El cimatólogo Germán Poblete dio detalles de cómo serán los próximos días en San Juan.

El profesional explicó que para este miércoles, el sol sigue siendo el protagonista principal. Con una mínima que se ubicó en los 6°C, la fuerte radiación solar permitirá que el termómetro escale hasta los 23°C durante la tarde.

En tanto que el jueves se percibirá un ligero cambio debido a una perturbación atmosférica que, si bien no pasará directamente sobre San Juan, generará algo de nubosidad y un descenso de la máxima a 20°C. Sin embargo, será un fenómeno momentáneo, ya que el viernes se recuperarán los 22°C con mínimas que continuarán estables entre los 6°C y 7°C.

El escenario cambiará sustancialmente a partir del sábado. La combinación de una profunda vaguada proveniente del Atlántico y una baja segregada a la altura del centro norte de Chile potenciará la llegada de una masa de aire muy fría. Este fenómeno provocará nevadas en la cordillera e intensificará el viento sur en el valle sanjuanino, especialmente a partir del mediodía. El cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada y no se descartan lloviznas aisladas, factores que limitarán la máxima a tan solo 13°C, mientras que la mínima caerá a los 5°C.