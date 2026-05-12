Tranquilos con el escobillón: el sábado vuelve el viento y baja la temperatura

Será el ingreso de un frente frío que llegará acompañado de inestabilidad a lo largo del día.

Otra vez viento. El sábado próximo habrá descenso de temperatura... y tierra y hojas para limpiar.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa la llegada de un frente frío que transformará el tiempo el sábado 16 de mayo. Se espera un fuerte viento sur, con rachas -de momento- de hasta 50 km/h, un marcado descenso térmico y probabilidad de lluvias aisladas.

Tras jornadas de temperaturas más amables, sobre todo durante la siesta, el sistema frontal ingresará con fuerza desde la madrugada del sábado. Los sanjuaninos sentirán el rigor del aire polar, con una máxima que oscilará en los 16 °C.

Este desplome térmico se mantendrá el domingo, aunque con cielo despejado.

El frente frío Aunque el centro y norte del país iniciaron esta semana con cierta generosidad térmica -en la provincia, por ejemplo, la máxima del viernes rondará los 20°C-, el "veranito" quedó atrás: el modelo ECMWF confirma el avance de una masa de aire polar desde la Patagonia a partir del miércoles.