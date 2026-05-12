    • 12 de mayo de 2026 - 20:47

    Tranquilos con el escobillón: el sábado vuelve el viento y baja la temperatura

    Será el ingreso de un frente frío que llegará acompañado de inestabilidad a lo largo del día.

    Otra vez viento. El sábado próximo habrá descenso de temperatura... y tierra y hojas para limpiar.&nbsp;&nbsp;

    Otra vez viento. El sábado próximo habrá descenso de temperatura... y tierra y hojas para limpiar.  

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa la llegada de un frente frío que transformará el tiempo el sábado 16 de mayo. Se espera un fuerte viento sur, con rachas -de momento- de hasta 50 km/h, un marcado descenso térmico y probabilidad de lluvias aisladas.

    Leé además

    La pared que derribó el viento en el Club Rivadavia de La Bebida. 

    El llamativo posteo del Club Rivadavia: el viento derribó la pared y el club le agradeció a Chiqui Tapia
    a 48 horas del viento que causo destrozos, san juan vuelve a estar en alerta este viernes

    A 48 horas del viento que causó destrozos, San Juan vuelve a estar en alerta este viernes

    Tras jornadas de temperaturas más amables, sobre todo durante la siesta, el sistema frontal ingresará con fuerza desde la madrugada del sábado. Los sanjuaninos sentirán el rigor del aire polar, con una máxima que oscilará en los 16 °C.

    Este desplome térmico se mantendrá el domingo, aunque con cielo despejado.

    El frente frío

    Aunque el centro y norte del país iniciaron esta semana con cierta generosidad térmica -en la provincia, por ejemplo, la máxima del viernes rondará los 20°C-, el "veranito" quedó atrás: el modelo ECMWF confirma el avance de una masa de aire polar desde la Patagonia a partir del miércoles.

    Este nuevo frente frío traerá condiciones invernales, provocando heladas de intensidad moderada a fuerte y consolidando un escenario de frío que marcará el fin de semana y el inicio de la próxima.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Policía Científica trabajó en el lugar. Imagen creada con IA.

    Viento mortal: una rama cayó sobre una beba de 3 meses y la mató

    San Juan.

    Con alerta por viento, así estará el tiempo en San Juan este viernes 8 de mayo

    expo minera, segundo dia: miles de visitantes ya recorren el predio

    Expo Minera, segundo día: miles de visitantes ya recorren el predio

    EPRE.-

    El EPRE advirtió que controlará los tiempos de reposición del servicio tras el temporal de viento