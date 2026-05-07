Expo Minera, segundo día: miles de visitantes ya recorren el predio

Tras las intensas ráfagas de viento que afectaron a San Juan durante la jornada del miércoles, este jueves la Expo Internacional San Juan Minera desarrolla sus actividades con normalidad.

Expo Minera en San Juan: sabores y cultura local se unen para conquistar a los visitantes

Orrego reunió a gobernadores y avanzó en acuerdos clave con Mendoza y Santa Fe

Si bien este jueves hubo una variación en los horarios, retrasando el horario de ingreso, ya miles de espectadores recorren el predio.

Panorama Minero explicó que, junto a las áreas de salud, seguridad y logística, trabajó en coordinación permanente con el Gobierno de San Juan y organismos técnicos para evaluar las condiciones del predio y garantizar la seguridad de asistentes, expositores, trabajadores y proveedores.

El viento obligó a retrasar el inicio de la segunda jornada

Según detallaron, durante toda la jornada los equipos técnicos y operativos realizaron tareas de reacondicionamiento y puesta en valor del espacio ferial, asegurando que el lugar se encuentra en condiciones adecuadas para la apertura al público que se dio pasadas las 16 horas (en un principio estaba previsto a las 14). La exposición comercial de este jueves se extenderá hasta las 21 .

En tanto, la actividad del viernes 8 de mayo se desarrollará de 12 a 21 horas, ampliando excepcionalmente el horario habitual.

Además, señalaron que las actividades programadas en el Velódromo Vicente Chancay y el acto por el Día de la Minería se realizarán en los horarios originalmente previstos, desde las 17:30.

Finalmente, desde Panorama Minero agradecieron la colaboración y el esfuerzo conjunto de expositores, proveedores, instituciones y autoridades, destacando que el trabajo coordinado permitió restablecer las condiciones necesarias para dar continuidad a una nueva edición de la feria minera en San Juan.