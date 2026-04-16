Ischigualasto por la educación: hizo una importante donación a la Escuela Albergue Casa del Niño

El Parque Provincial Ischigualasto reafirmó su compromiso social con el departamento de Valle Fértil al participar activamente en los festejos por las más de cinco décadas de vida de la Escuela Albergue Casa del Niño . La administración del Parque hizo una importante donación a esta escuela como hizo con otras instituciones educativas del departamento.

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La Escuela Albergue Casa del Niño, que este mes cumplió 54 años de labor ininterrumpida , representa mucho más que un centro de enseñanza; es el hogar y el refugio de aprendizaje para generaciones de niños y niñas de zonas rurales del departamento.

Entendiendo que el apoyo a las instituciones locales es fundamental para el crecimiento de la comunidad, las autoridades del Parque Ischigualasto entregaron un nuevo equipo de sonido de última generación .

La Escuela Albergue Casa del Niño, de Valle Fértil, cuenta con un nuevo equipo de sonido que le donó Ischigualasto por su aniversario.

Este recurso tiene un objetivo claro:

Mejorar la calidad de los actos escolares y eventos institucionales.

y eventos institucionales. Potenciar espacios de recreación , donde los chicos pueden desarrollar su identidad a través del arte, la expresión y el talento.

, donde los chicos pueden desarrollar su identidad a través del arte, la expresión y el talento. Facilitar herramientas tecnológicas para los docentes en sus tareas pedagógicas diarias.

Más de cinco décadas siendo un pilar en Valle Fértil

Ubicada en el corazón del departamento, la Escuela Albergue «Casa del Niño» ha sido históricamente un pilar para las familias rurales sanjuaninas. Su misión va más allá de lo académico, brindando contención, alimentación y esperanza a cientos de niños que encuentran en sus aulas un segundo hogar.

Durante la jornada de festejos, se resaltó la importancia de la articulación entre instituciones emblemáticas. Que el Patrimonio de la Humanidad (Ischigualasto) colabore directamente con los centros de formación locales demuestra una gestión integrada que busca que el progreso del parque se traduzca en beneficios para los vallistos.

Educación que transforma

La celebración concluyó con un mensaje de unidad y proyección a futuro. Desde la Administración del Parque destacaron que invertir en educación es invertir en el tejido social que sostiene al departamento.

'Sigamos trabajando juntos por una educación que abrace, inspire y transforme a nuestros jóvenes', expresó Juan Carlos Teja Godoy, al frente del Parque Provincial Ischigualasto.

Con este gesto, Ischigualasto no sólo se destaca por su valor paleontológico y paisajístico, sino también por su rol activo en la responsabilidad social ciudadana, acompañando el crecimiento de quienes representan el futuro de Valle Fértil.