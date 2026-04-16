    • 16 de abril de 2026 - 18:32

    De Brasil a San Juan: La joven carioca que va por el mundo para demostrar que 'la juventud no está perdida'

    Gabriela Manhaes es voluntaria de YFU que llegó de Brasil a San Juan para realizar una pasantía y que visitará otros países para continuar su labor.

    Gabriela Manhaes es la primera voluntaria de YFU Brasil en visitar San Juan para realizar una pasantía.

    Gabriela Manhaes es la primera voluntaria de YFU Brasil en visitar San Juan para realizar una pasantía.

    Foto:

    Gabriela Manhaes tiene 26 años, es voluntaria de la ONG YFU (Youth For Understanding) y llegó a San Juan con una misión clara: derribar prejuicios y fomentar el intercambio cultural. Entre talleres en escuelas y el descubrimiento de modismos locales como el ‘manso’, Gabriela comparte su visión sobre la juventud. Por primera vez YFU recibe a una voluntaria de Brasil.

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    Gabriela Manhaes, voluntaria de YFU Brasil, visitó la Escuela Modelo para compartir con los chicos el taller 'Lentes de colores'.

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    Con la calidez típica del norte del Estado de Río de Janeiro y el entusiasmo de quien descubre un mundo nuevo, Gabriel Manhaes pisa suelo argentino por primera vez. Su viaje comenzó el pasado 21 de marzo en Buenos Aires, pasó por una capacitación en Catamarca y finalmente desembarcó el martes en San Juan, donde ya se siente como en casa.

    El descubrimiento de la cultura sanjuanina

    A pocos días de su llegada, Gabriela ya comenzó a sumergirse en la idiosincrasia local. ‘Me llevaron a comer algunas cosas de acá y me enseñaron algunas palabras’ cuenta entre risas la joven. Dijo que lo que más le llamó la atención fue el uso del modismo ‘manso’.

    ‘Me contaron que acá significa que algo está muy lindo o muy bueno. En mi país significa que algo es calmo, como un animal por ejemplo’, dijo sorprendida por la ‘riqueza’ del lenguaje regional. En ambos países la palabra manso tiene el mismo significado en el diccionario.

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    Gabriela Manhaes participó de las actividades acompañada por voluntarios de YFU San Juan.

    Gabriela Manhaes participó de las actividades acompañada por voluntarios de YFU San Juan.

    Una vida ligada al intercambio

    La historia de Gabriel con YFU no es nueva. Su motivación nació cuando ella misma fue estudiante de intercambio en Estados Unidos durante la secundaria. Al regresar a Brasil en 2018, sintió la necesidad de seguir conectada a esa comunidad que le había abierto la mente.

    ‘Vine a la Argentina porque se me presentó la oportunidad y la quise aprovechar porque no conocía este país. Y porque como joven estoy comprometida con la misión de YFU. En Brasil, como en todo el mundo, los jóvenes estamos expuestos al bullying, la discriminación y las adicciones, por eso me gusta esta en Yfu: orientamos a estudiantes y familias para evitar y superar estas problemáticas’, dijo Gabriela.

    Respecto a la visión actual sobre las nuevas generaciones, la joven es tajante: ‘La juventud no está perdida. No lo creo. Puede haber algunos jóvenes perdidos, pero pueden ser encontrados de nuevo. Y los que critican ahora, fueron jóvenes alguna vez’

    Agenda en San Juan: talleres, radio y monopatines

    Su itinerario en la provincia es intenso y busca generar un impacto real en los adolescentes sanjuaninos:

    • Talleres en escuelas: visitas a instituciones educativas como la Escuela Modelo para hablar sobre prejuicios y estereotipos.
    • Colaboraciones: trabajo articulado con voluntarios de la Cruz Roja.
    • Circuito Cultural: mañana recorrerá los puntos históricos de la ciudad en un circuito en monopatín.
    • Medios: visitas a radios locales para difundir el mensaje de la ONG.

    La misión de YFU en el mundo

    YFU es una organización sin fines de lucro dedicada al intercambio estudiantil y cultural, destinado principalmente a jóvenes de entre 15 y 17 años. El programa no sólo permite viajar, sino también recibir:

    • Familias Anfitrionas: Personas que abren sus hogares para recibir a estudiantes extranjeros. Actualmente, San Juan alberga a dos estudiantes de Bélgica y Noruega.
    • Propuesta Educativa: Una experiencia cultural diferente que transforma la visión del mundo de los adolescentes.

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