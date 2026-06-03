Marcelo Orrego entregó audífonos y anteojos a más de 100 sanjuaninos: la inversión superó los $48 millones

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , encabezó este martes en Casa de Gobierno la entrega de audífonos y anteojos destinados a más de 100 sanjuaninos de distintos departamentos de la provincia, en el marco de una política orientada a mejorar la calidad de vida de personas con dificultades auditivas y visuales.

Ni Una Menos: en San Juan y en todo el país habrá marchas en medio de la conmoción por los crímenes recientes

Las cámaras de la construcción y la UOCRA respaldaron el plan de obras de Orrego con créditos internacionales

Durante el acto, del que también participaron el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y otras autoridades provinciales, se entregaron 76 audífonos a 42 beneficiarios -40 adultos y dos niños- y 75 anteojos a 60 personas a través del programa Te Veo Bien.

La inversión total realizada por la Provincia superó los 48 millones de pesos. De ese monto, $44.015.000 fueron destinados a la adquisición de los audífonos, mientras que $4.236.000 se utilizaron para la entrega de anteojos.

Durante su discurso, Orrego destacó el rol del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la importancia de acercar soluciones concretas a los vecinos. “El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano prioriza a la familia como núcleo social y busca estar cerca de la gente a través de políticas públicas y programas como San Juan Cerca, llegando a todos los rincones de la provincia. Creo en un Estado ágil y en el trabajo en equipo para resolver problemas y mejorar la vida de las personas”, expresó.

El mandatario también agradeció a su equipo de trabajo y reafirmó el compromiso de la gestión provincial con los ciudadanos. “Seguiremos trabajando para brindar respuestas concretas y estar siempre a disposición de los sanjuaninos”, sostuvo.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que los audífonos representan mucho más que un dispositivo tecnológico, ya que permiten recuperar la comunicación, fortalecer la independencia y favorecer la integración social, educativa y laboral de quienes presentan dificultades auditivas.

En tanto, los anteojos entregados a través del programa Te Veo Bien beneficiarán a niños, adolescentes y adultos, permitiéndoles mejorar su desempeño escolar, laboral y cotidiano.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política sostenida de acompañamiento a las familias sanjuaninas, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades y promover una inclusión efectiva en toda la provincia. Según señalaron, detrás de cada beneficio existe una necesidad concreta y una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los destinatarios.