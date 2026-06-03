Una densa neblina cubrió parte del Gran San Juan y sorprendió en las primeras horas de este miércoles

La mañana de este miércoles 3 de junio comenzó con una postal poco habitual para muchos sanjuaninos. Una densa neblina cubrió distintos sectores de la provincia y llamó la atención de quienes salieron temprano a cumplir sus tareas dentro del Gran San Juan.

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El fenómeno se hizo visible desde las primeras horas del día y provocó una notable reducción de la visibilidad en algunos puntos , generando una imagen diferente a la que suele ofrecer el paisaje sanjuanino durante el otoño.

Sin embargo, la presencia de la neblina no tomó por sorpresa a los meteorólogos. El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había advertido la posibilidad de este fenómeno para la mañana de este miércoles, acompañado por temperaturas mínimas cercanas a los 8 y 9 grados.

Según el organismo nacional, la jornada se presenta estable, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 9°C de mínima y los 16°C o 19°C de máxima, dependiendo de la zona de la provincia. Además, se esperan vientos leves del sector norte y noreste durante gran parte del día.

La combinación de aire frío durante la madrugada, elevada humedad y poco viento favoreció la formación de bancos de neblina en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada y aumente la temperatura, se espera que el fenómeno se disipe gradualmente para dar paso a un cielo mayormente nublado.

Para quienes debieron conducir temprano, las autoridades recomiendan mantener precaución cuando la visibilidad se encuentra reducida, circular con luces bajas encendidas y aumentar la distancia de frenado.