    • 3 de junio de 2026 - 08:48

    Una densa neblina cubrió parte del Gran San Juan y sorprendió en las primeras horas de este miércoles

    El fenómeno redujo la visibilidad en distintos sectores de la provincia durante las primeras horas del día.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La mañana de este miércoles 3 de junio comenzó con una postal poco habitual para muchos sanjuaninos. Una densa neblina cubrió distintos sectores de la provincia y llamó la atención de quienes salieron temprano a cumplir sus tareas dentro del Gran San Juan.

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    El fenómeno se hizo visible desde las primeras horas del día y provocó una notable reducción de la visibilidad en algunos puntos, generando una imagen diferente a la que suele ofrecer el paisaje sanjuanino durante el otoño.

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    Según el organismo nacional, la jornada se presenta estable, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 9°C de mínima y los 16°C o 19°C de máxima, dependiendo de la zona de la provincia. Además, se esperan vientos leves del sector norte y noreste durante gran parte del día.

    La combinación de aire frío durante la madrugada, elevada humedad y poco viento favoreció la formación de bancos de neblina en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada y aumente la temperatura, se espera que el fenómeno se disipe gradualmente para dar paso a un cielo mayormente nublado.

    Para quienes debieron conducir temprano, las autoridades recomiendan mantener precaución cuando la visibilidad se encuentra reducida, circular con luces bajas encendidas y aumentar la distancia de frenado.

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