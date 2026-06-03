Apoyo escolar gratuito en San Juan: abren las inscripciones para estudiantes secundarios

El Ministerio de Educación informa que desde el lunes 8 de junio estarán abiertas las inscripciones para el programa de apoyo escolar gratuito destinado a estudiantes de Nivel Secundario.
Las clases de apoyo del Ministerio de Educación se brindarán en seis sedes y los registros comenzarán el 8 de junio.
El Ministerio de Educación informa que desde el lunes 8 de junio estarán abiertas las inscripciones para el programa de apoyo escolar gratuito destinado a estudiantes de Nivel Secundario.
La iniciativa ofrece acompañamiento académico gratuito en Lengua, Matemática, Física, Química e Inglés, con el objetivo de ayudar a los alumnos a afianzar contenidos, mejorar su desempeño escolar y sostener sus trayectorias educativas, especialmente valiosas de cara a los exámenes que se avecinan en este tramo del año.
El programa forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Educación a través del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, para acompañar a los estudiantes durante el ciclo lectivo, generando espacios de apoyo complementarios que contribuyan a mejorar los aprendizajes y favorecer la permanencia en el sistema educativo.
La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que “acompañar a los estudiantes es una prioridad. Este programa permite generar nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan reforzar contenidos, superar dificultades y avanzar en sus estudios con más herramientas y acompañamiento”.
Las clases se desarrollarán en establecimientos educativos ubicados en distintos departamentos de la provincia, facilitando el acceso de los estudiantes a la propuesta.
Las sedes habilitadas son: