    • 3 de junio de 2026 - 12:19

    Apoyo escolar gratuito en San Juan: abren las inscripciones para estudiantes secundarios

    Las clases de apoyo del Ministerio de Educación se brindarán en seis sedes y los registros comenzarán el 8 de junio.

    Apoyo escolar gratuito en San Juan: abren las inscripciones para estudiantes secundarios

    Apoyo escolar gratuito en San Juan: abren las inscripciones para estudiantes secundarios

    Foto:

    El Ministerio de Educación informa que desde el lunes 8 de junio estarán abiertas las inscripciones para el programa de apoyo escolar gratuito destinado a estudiantes de Nivel Secundario.

    Leé además

    Nacional. San Juan será escenario del mejor patinaje artístico del país en el Velódromo Chancay.

    Más de 800 deportistas participarán en nacionales de patinaje artístico en San Juan
    Una nueva marcha por Ni Una Menos se realizará también en las calles sanjuaninas. 

    Ni Una Menos: en San Juan y en todo el país habrá marchas en medio de la conmoción por los crímenes recientes

    La iniciativa ofrece acompañamiento académico gratuito en Lengua, Matemática, Física, Química e Inglés, con el objetivo de ayudar a los alumnos a afianzar contenidos, mejorar su desempeño escolar y sostener sus trayectorias educativas, especialmente valiosas de cara a los exámenes que se avecinan en este tramo del año.

    • Las inscripciones se realizarán en el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación, ubicado en Las Heras y Alberdi, de 9 a 13.
    • Los interesados deberán presentar fotocopia del DNI del estudiante y de su progenitor o tutor, además de una copia de la partida de nacimiento del alumno.
    • Los cupos son limitados, por lo que las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar la capacidad disponible en cada sede.

    El programa forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Educación a través del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, para acompañar a los estudiantes durante el ciclo lectivo, generando espacios de apoyo complementarios que contribuyan a mejorar los aprendizajes y favorecer la permanencia en el sistema educativo.

    La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que “acompañar a los estudiantes es una prioridad. Este programa permite generar nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan reforzar contenidos, superar dificultades y avanzar en sus estudios con más herramientas y acompañamiento”.

    Las clases se desarrollarán en establecimientos educativos ubicados en distintos departamentos de la provincia, facilitando el acceso de los estudiantes a la propuesta.

    Las sedes habilitadas son:

    • Capital: Escuela Normal Superior General San Martín.
    • Rawson: EPET N° 3.
    • Rivadavia: Colegio Provincial de Rivadavia.
    • Chimbas: Escuela Jorge Luis Borges.
    • Santa Lucía: EPET N° 8.
    • Pocito: Escuela Froilán Ferrero.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    San Juan condicionó el aval eléctrico al proyecto Josemaría y exige que la minera financie las obras de infraestructura

    El EPRE planteó un esquema para que el suministro eléctrico a Vicuña se desarrolle de forma coordinada y no afecte al resto

    una densa neblina cubrio parte del gran san juan y sorprendio en las primeras horas de este miercoles

    Una densa neblina cubrió parte del Gran San Juan y sorprendió en las primeras horas de este miércoles

    Lucas Ordoñez dejará el hockey europeo para radicarse en San Juan.

    Bombazo: Lucas Ordóñez, leyenda del Benfica, vuelve a San Juan y jugará en Atlético Argentino

    Cielo algo nublado y fresco para arrancar la semana

    Fresco, nublado y sin lluvias: así estará el miércoles 3 de junio en San Juan