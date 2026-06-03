Apoyo escolar gratuito en San Juan: abren las inscripciones para estudiantes secundarios

Las clases de apoyo del Ministerio de Educación se brindarán en seis sedes y los registros comenzarán el 8 de junio.

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El Ministerio de Educación informa que desde el lunes 8 de junio estarán abiertas las inscripciones para el programa de apoyo escolar gratuito destinado a estudiantes de Nivel Secundario.

La iniciativa ofrece acompañamiento académico gratuito en Lengua, Matemática, Física, Química e Inglés, con el objetivo de ayudar a los alumnos a afianzar contenidos, mejorar su desempeño escolar y sostener sus trayectorias educativas, especialmente valiosas de cara a los exámenes que se avecinan en este tramo del año.

Las inscripciones se realizarán en el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación, ubicado en Las Heras y Alberdi, de 9 a 13.

Los interesados deberán presentar fotocopia del DNI del estudiante y de su progenitor o tutor, además de una copia de la partida de nacimiento del alumno.

Los cupos son limitados, por lo que las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar la capacidad disponible en cada sede. El programa forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Educación a través del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, para acompañar a los estudiantes durante el ciclo lectivo, generando espacios de apoyo complementarios que contribuyan a mejorar los aprendizajes y favorecer la permanencia en el sistema educativo.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que “acompañar a los estudiantes es una prioridad. Este programa permite generar nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan reforzar contenidos, superar dificultades y avanzar en sus estudios con más herramientas y acompañamiento”.

Las clases se desarrollarán en establecimientos educativos ubicados en distintos departamentos de la provincia, facilitando el acceso de los estudiantes a la propuesta.