Dolor en 9 de Julio: falleció "Don Jopo" Giménez, ícono del vino artesanal y Ciudadano Ilustre

La comunidad de 9 de Julio se encuentra conmocionada y de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Francisco Ángel Giménez , a los 81 años de edad. Conocido entrañablemente por todos como "Don Jopo" , Giménez fue un pilar de la cultura del trabajo local y un verdadero referente en la elaboración de vinos artesanales y de autor en la región.

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Su partida física deja un profundo vacío en un departamento que apenas el año pasado, en 2025 , lo había distinguido con el máximo galardón de Ciudadano Ilustre , en un emotivo reconocimiento a su incansable aporte a la comunidad y al desarrollo de la actividad vitivinícola local.

Durante gran parte de su vida, "Don Jopo" llevó la pasión por la vitivinicultura a su máxima expresión. Sus vinos artesanales no solo conquistaron los paladares de los vecinos, sino que se convirtieron en una marca registrada para los visitantes. La calidad y el sello único de sus elaboraciones de autor permitieron que sus productos trascendieran las fronteras del departamento, siendo celosamente elegidos para protagonizar diversos eventos y ocasiones especiales.

Su emblemático punto de venta, ubicado sobre el Callejón González (antes de la Ruta 183) , se transformó con los años en un lugar de culto y de referencia obligada para los amantes del buen vino y las tradiciones sanjuaninas.

Además de su faceta como productor independiente, Giménez construyó una sólida trayectoria laboral como capataz en la histórica Finca Castán , una de las empresas agrarias con más trayectoria en el departamento, donde dejó la huella de su liderazgo, conocimiento y contracción al trabajo.

"El fallecimiento de 'Don Jopo' representa la partida de un vecino ejemplar, cuya vida estuvo ligada al esfuerzo, la producción y el rescate de una tradición que enorgullece a todo 9 de Julio".

Legado familiar y comunitario

Más allá de su perfil productivo, Francisco Ángel Giménez fue un hombre profundamente arraigado a su familia. Estuvo casado con Fanny Ríos, con quien formó un hogar que hoy lo despide con orgullo y dolor. Es padre de Graciela, Osvaldo y Marisa Giménez, esta última ampliamente conocida en el ámbito educativo por desempeñarse actualmente como directora de la Escuela Esteban de Luca.

Con su partida, 9 de Julio pierde a un hacedor, a un custodio de los sabores de la tierra y, por sobre todo, a un vecino querido que supo transformar el trabajo diario en un arte admirado por toda su comunidad.