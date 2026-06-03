Dolor en 9 de Julio: falleció "Don Jopo" Giménez, ícono del vino artesanal y Ciudadano Ilustre

La comunidad de 9 de Julio se encuentra conmocionada y de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Francisco Ángel Giménez, a los 81 años de edad. Conocido entrañablemente por todos como "Don Jopo", Giménez fue un pilar de la cultura del trabajo local y un verdadero referente en la elaboración de vinos artesanales y de autor en la región.
Su partida física deja un profundo vacío en un departamento que apenas el año pasado, en 2025, lo había distinguido con el máximo galardón de Ciudadano Ilustre, en un emotivo reconocimiento a su incansable aporte a la comunidad y al desarrollo de la actividad vitivinícola local.
Durante gran parte de su vida, "Don Jopo" llevó la pasión por la vitivinicultura a su máxima expresión. Sus vinos artesanales no solo conquistaron los paladares de los vecinos, sino que se convirtieron en una marca registrada para los visitantes. La calidad y el sello único de sus elaboraciones de autor permitieron que sus productos trascendieran las fronteras del departamento, siendo celosamente elegidos para protagonizar diversos eventos y ocasiones especiales.
Su emblemático punto de venta, ubicado sobre el Callejón González (antes de la Ruta 183), se transformó con los años en un lugar de culto y de referencia obligada para los amantes del buen vino y las tradiciones sanjuaninas.
Además de su faceta como productor independiente, Giménez construyó una sólida trayectoria laboral como capataz en la histórica Finca Castán, una de las empresas agrarias con más trayectoria en el departamento, donde dejó la huella de su liderazgo, conocimiento y contracción al trabajo.
"El fallecimiento de 'Don Jopo' representa la partida de un vecino ejemplar, cuya vida estuvo ligada al esfuerzo, la producción y el rescate de una tradición que enorgullece a todo 9 de Julio".
Legado familiar y comunitario
Más allá de su perfil productivo, Francisco Ángel Giménez fue un hombre profundamente arraigado a su familia. Estuvo casado con Fanny Ríos, con quien formó un hogar que hoy lo despide con orgullo y dolor. Es padre de Graciela, Osvaldo y Marisa Giménez, esta última ampliamente conocida en el ámbito educativo por desempeñarse actualmente como directora de la Escuela Esteban de Luca.
Con su partida, 9 de Julio pierde a un hacedor, a un custodio de los sabores de la tierra y, por sobre todo, a un vecino querido que supo transformar el trabajo diario en un arte admirado por toda su comunidad.