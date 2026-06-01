Las cámaras de la construcción y la UOCRA respaldaron el plan de obras de Orrego con créditos internacionales

Las principales cámaras de la construcción de San Juan y la UOCRA bancaron la decisión del Gobernador de enviar a la Legislatura un proyecto para habilitar la búsqueda de financiamiento externo destinado a obras de infraestructura, viviendas y servicios. Destacaron que permitirá anticiparse al crecimiento minero y aliviar la crisis laboral del sector.

El anuncio del gobernador de Marcelo Orrego de impulsar una ley que habilite a la Provincia a buscar créditos internacionales para financiar obras de infraestructura encontró una rápida recepción positiva entre empresarios de la construcción y representantes sindicales. Tanto las cámaras del sector como la UOCRA coincidieron en que la iniciativa puede transformarse en una herramienta clave para sostener la actividad económica, generar empleo y preparar a San Juan para el impacto que tendrá el desarrollo minero en los próximos años.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, Orrego confirmó -un anticipo de DIARIO DE CUYO en diciembre- que enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para obtener autorización legislativa y salir en busca de financiamiento internacional destinado a obras viales, hídricas, sanitarias, de seguridad, salud y vivienda. Entre las iniciativas mencionadas figuran mejoras en rutas nacionales y provinciales, inversiones en sistemas de riego, ampliación de redes de agua potable y cloacas, además de la construcción de más de 30 barrios y el otorgamiento de 1.000 créditos del IPV.

La propuesta fue bien recibida por el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en San Juan, Ramón Martínez, quien consideró que se trata de una señal positiva para el futuro de la provincia. “Es una buena noticia para la provincia seguir invirtiendo en infraestructura. Lo vemos con buenos ojos. Cuando dice que va a haber infraestructura vial con la Circunvalación y los accesos y hay que sumar infraestructura educativa y además viviendas, esto es una inyección muy importante para la construcción y va a generar más empleo”, sostuvo en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Martínez destacó además que el plan oficial se encuentra alineado con las necesidades que impondrá el crecimiento de la actividad minera. “Festejamos la decisión del Gobierno provincial de impulsar la construcción para la minería provincial y trabajar para anticiparnos a la gran minería”, agregó.

En la misma línea se expresó el presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción (CAEMCO) en San Juan, Enrique Velasco, quien consideró que la decisión responde a una realidad financiera marcada por la reducción de la obra pública nacional. “La medida de salir a buscar créditos internacionales que permitan desarrollar la infraestructura que va a ser necesaria en un futuro muy cercano por la actividad minera que se espera, me parece totalmente correcta”, señaló.