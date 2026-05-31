    • 31 de mayo de 2026 - 22:38

    Mónica Sefair seguirá como defensora General y descartó su jubilación: "Voy a seguir trabajando"

    La jefa de los defensores oficiales confirmó a DIARIO DE CUYO que continuará en el cargo y no presentará su renuncia ante la Corte de Justicia.

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    La incertidumbre sobre el futuro de la conducción del Ministerio Público de la Defensa llegó a su fin. La defensora General ante la Corte, Mónica Sefair, confirmó a DIARIO DE CUYO que continuará en funciones y que no avanzará con el trámite jubilatorio que había iniciado meses atrás.

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    "Voy a seguir trabajando", respondió Sefair ante la consulta de este medio, una definición que derriba cualquier especulación sobre una salida inminente de uno de los cargos más relevantes del sistema judicial sanjuanino.

    La funcionaria tenía plazo hasta las 00 del lunes 1 de junio para presentar formalmente su renuncia ante la Corte de Justicia de San Juan, requisito indispensable para concretar el acceso al beneficio jubilatorio. Sin embargo, según confirmó ella misma, no enviará esa comunicación y permanecerá al frente del organismo.

    La definición cobra relevancia porque en los últimos meses habían comenzado a circular versiones sobre una posible vacante en la Defensoría General. Incluso, dentro de los ámbitos judiciales y políticos ya se analizaban potenciales escenarios de reemplazo para una eventual sucesión.

    La continuidad de Sefair también despeja cualquier necesidad de avanzar con un proceso de cobertura del cargo. En consecuencia, el fiscal General, Guillermo Baigorrí, no deberá intervenir en ningún mecanismo destinado a designar un nuevo titular del Ministerio Público de la Defensa.

    La noticia adquiere especial relevancia porque Sefair es una de las funcionarias judiciales con mayor trayectoria dentro del Poder Judicial sanjuanino. Su permanencia garantiza, al menos por ahora, la continuidad de la conducción institucional de un área clave para la asistencia jurídica de personas en situación de vulnerabilidad.

    La decisión también llega pocos días después de un momento personal complejo para la funcionaria. Esta semana, Sefair atravesó el fallecimiento de una hermana, una situación que generó muestras de acompañamiento y condolencias de distintos sectores del Poder Judicial.

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