El gobernador Orrego confirmó que San Juan buscará financiamiento internacional para la obra pública

El gobernador Marcelo Orrego presentó este lunes un proyecto de ley destinado a impulsar el desarrollo de la infraestructura en San Juan, una iniciativa que apunta a dotar al Estado de nuevas herramientas para promover obras estratégicas y acompañar el crecimiento económico de la provincia.

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El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la que el mandatario destacó la importancia de contar con un marco normativo que permita planificar y ejecutar proyectos de largo plazo, vinculados al desarrollo productivo, la conectividad y los servicios esenciales.

Según explicó, la propuesta será remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento y busca generar condiciones que favorezcan la inversión pública y privada en distintos sectores vinculados a la infraestructura.

"Estamos pensando en el San Juan de los próximos años. Necesitamos contar con herramientas modernas que nos permitan avanzar con obras fundamentales para el desarrollo de la provincia", expresó el gobernador durante su exposición. "Estamos pensando en el San Juan de los próximos años. Necesitamos contar con herramientas modernas que nos permitan avanzar con obras fundamentales para el desarrollo de la provincia", expresó el gobernador durante su exposición.

El mandatario sostuvo además que la infraestructura es uno de los pilares para promover el crecimiento económico, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de los sanjuaninos. En ese sentido, remarcó que la iniciativa forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la competitividad provincial.

Desde el Gobierno señalaron que el proyecto contempla mecanismos que permitirán agilizar procesos y facilitar la ejecución de obras consideradas prioritarias para el desarrollo de San Juan.

En los próximos días se conocerán más detalles de la iniciativa una vez que ingrese formalmente a la Legislatura, donde comenzará su tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto para su debate.

Rutas, agua, saneamiento y viviendas

Según explicó, el financiamiento que busca obtener la Provincia estará destinado a obras de infraestructura vial, hídrica, sanitaria, de seguridad, salud y vivienda.

“Necesitamos rutas, accesos y caminos en condiciones. Necesitamos avanzar en obras para cuidar el agua de riego y el agua potable. Necesitamos más saneamiento, más seguridad, mejores servicios de salud y más viviendas para las familias sanjuaninas”, expresó.

Entre los proyectos mencionados figuran mejoras en la Ruta Nacional 150, obras sobre rutas provinciales, intervenciones en el sistema de riego mediante la modernización de canales y compuertas, ampliación de redes de agua potable y cloacas, además de inversiones en tecnología aplicada a la seguridad y la salud pública.

Más de 30 barrios y 1.000 créditos del IPV

Uno de los anuncios más relevantes estuvo relacionado con la política habitacional. Orrego adelantó que la Provincia buscará financiamiento para construir más de 30 barrios y otorgar 1.000 créditos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) destinados a la construcción de viviendas mediante operatorias individuales.

“Esta decisión tiene que ver con el mercado inmobiliario, pero fundamentalmente con las familias sanjuaninas, que son el centro de todas nuestras políticas. Vamos a buscar financiamiento para construir más de 30 barrios y poner a disposición mil créditos del IPV”, aseguró.

El mandatario consideró que estas medidas permitirán generar empleo en el sector de la construcción, dinamizar la economía local y responder a la creciente demanda habitacional que tendrá la provincia en los próximos años.

La búsqueda de financiamiento

Orrego explicó que la decisión de acudir a los mercados de financiamiento responde al nuevo esquema impulsado por el Gobierno nacional, que trasladó a las provincias una mayor responsabilidad en la ejecución y financiamiento de obras públicas.

“Vamos a pedirle a la Cámara de Diputados la autorización para salir a buscar los mejores financiamientos que nos permitan hacer obras en San Juan para crecer. No vamos a quedarnos en el reclamo ni en las excusas. Vamos a buscar oportunidades para transformar los problemas en soluciones”, afirmó. “Vamos a pedirle a la Cámara de Diputados la autorización para salir a buscar los mejores financiamientos que nos permitan hacer obras en San Juan para crecer. No vamos a quedarnos en el reclamo ni en las excusas. Vamos a buscar oportunidades para transformar los problemas en soluciones”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que la provincia debe anticiparse al crecimiento y planificar las inversiones necesarias antes de que aparezcan nuevas demandas. “San Juan tiene la posibilidad de hacer las cosas de manera distinta, planificar anticipadamente, invertir y generar el crecimiento antes de que las tensiones aparezcan”, concluyó.