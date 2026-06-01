Las ventas minoristas cayeron 15% en San Juan y el comercio apuesta a junio para revertir la crisis

El comercio minorista sanjuanino atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Así lo refleja el informe elaborado por la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan, que registró durante mayo una caída del 15% en las ventas medidas en unidades respecto al mismo mes de 2025.

Cómo es la plataforma de proveedores de Vicuña, que incentiva las buenas prácticas en pymes

Paños fríos: La Rioja le pidió a la UNSJ que haga su inventario de glaciares

El relevamiento también muestra un fuerte deterioro en la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas, que acumula una baja interanual del 20%. En comparación con abril, las ventas retrocedieron un 10% y la rentabilidad cayó un 15%, profundizando la preocupación del sector.

Desde la entidad señalaron que el escenario responde a una combinación de factores que golpean tanto a los consumidores como a los comerciantes. Por un lado, la pérdida del poder adquisitivo de las familias y el creciente endeudamiento limitan las compras. Por otro, el aumento de las tarifas de servicios y los costos operativos reducen los márgenes de ganancia de los negocios, según lo que analizan en el informe.

En este contexto, el financiamiento se convirtió en una herramienta central para sostener el consumo. Según el informe, el 50% de las operaciones se realiza con tarjeta de crédito, el 30% mediante billeteras virtuales y apenas el 20% con débito o efectivo. El ticket promedio durante mayo alcanzó los 80.000 pesos.

El desempeño comercial no fue uniforme. Mientras que el rubro Farmacia y Perfumería logró mostrar una leve mejora del 2%, otros sectores sufrieron fuertes retrocesos. Entre ellos, Muebles y Decoración fue el más afectado por la caída de la demanda.

La situación también varía según la ubicación geográfica. En Capital, la ocupación comercial se mantiene en torno al 90%, mientras que en Rawson el panorama es más delicado, con una ocupación del 80% y el cierre de varios comercios tradicionales.

Desde la Cámara atribuyen esta realidad al elevado costo de los alquileres y a la presión impositiva, factores que dificultan la continuidad de muchos emprendimientos comerciales.

La esperanza puesta en junio

Pese a los números negativos, el sector mantiene expectativas de una mejora durante junio. Los comerciantes consideran que el Mes del Padre y el interés generado por el Mundial podrían impulsar las ventas y generar un alivio para una actividad que atraviesa serias dificultades.

"Junio representa una oportunidad clave para recuperar parte de lo perdido y poder afrontar compromisos financieros, además de sostener las fuentes de trabajo", señalaron desde la entidad.

Con la mirada puesta en las próximas semanas, el comercio sanjuanino espera que el consumo vuelva a mostrar señales de reactivación y permita comenzar a revertir una tendencia que se profundizó durante los últimos meses.