La minería le dijo a inmobiliarios que necesitará casas amplias, oficinas y servicios bilingües

El Congreso FIRA Joven reunió a los actores del sector inmobiliario en San Juan y un tema central fue cómo se prepará el sector para la demanda que generará la minería. El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia, Esteban Costelo, encabezó un panel con cuatro referentes de operadoras y proveedores.

El primer desarrollo inmobiliario vinculado a la minería es una realidad en San Juan: ubicación, plazos y lo que se sabe hasta el momento

Los invitados al escenario del Auditorio Eloy Camus fueron Mario Hernández, de Los Azules; Sandra Barceló, Directora Ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan; Javier Roberto, Country Manager del Proyecto Altar, y Juan Pablo Delgado, presidente de la CASEMI (Cámara de Servicios Mineros de San Juan). La conclusión en común de los referentes mineros fue que todavía queda un trabajo intenso por hacer para que el área inmobiliaria se adecue a las necesidades del sector.

Los empresarios contaron cuál es la actual minera y cómo hay más de 30 proyectos avanzando en distintas etapas, lo que representa una perspectiva de años o décadas de demandas cambiantes. Solo las dos minas más avanzadas, Los Azules y Vicuña, representan oportunidades “multigeneracionales”, lo que genera un fuerte movimiento inmobiliario, adelantaron.

Frente a estas condiciones, Costello aseguró que desde las inmobiliarias quieren saber “cuándo y cómo se verán las demandas”. Explicó que los socios quieren prepararse para poder atender las necesidades mineras, por lo que invitó a que se mantenga un diálogo constante y abierto con los empresarios.

Sandra Barceló explicó que lo que se viene en el sector minero tiene que ver con movimiento de personas y también de familias que generarán nuevas demandas a las inmobiliarias. Pero que la escala dependerá de en qué momento se encuentra cada yacimiento, si están en exploración temprana, avanzada, en preconstrucción, construcción o ya explotando.

La referente de las empresas mineras detalló que son estos momentos los que definen, por ejemplo, la cantidad de personas que demanda la minería, pero también los perfiles. Así, durante las primeras fases la mayoría de los que desarrollan la actividad son profesionales y la escala es menor. En esta instancia están la mayoría de los proyectos sanjuaninos.

La gran demanda de personal se da durante la construcción, cuando se produce un pico. En este escenario se espera un derrame económico importante en la provincia, lo que podría implicar que sanjuaninos puedan cambiar y mejorar sus residencias, algunos alquilando y en algunos casos comprando.

Pero a su vez, señaló Barceló, existe una demanda importante por casas para los ejecutivos mineros, que se mudan cerca de los proyectos mientras estos aceleran sus procesos. Para estos, explicó Mario Hernández, lo importante es el tipo de unidades de vivienda que buscan: más grande, con más superficie y servicios. También en barrios privados, que se asocian con la seguridad.

La referente dijo que hay una necesidad urgente de “educación y salud para estas personas que se mudarán a San Juan con sus familias, con servicios bilingües”, explicó. Dijo que estos pedidos llegarán primero a las inmobiliarias y que todavía no se ven avances, sobre todo en escuelas.

“Estuvimos hablando y desde Educación nos explicaron que hay más opciones para ampliar la oferta actual, pero no de creación de nuevas instituciones, porque demora alrededor de 5 años tener las certificaciones”, contó Barceló. Algo similar sucede con el personal de limpieza o cuidado de menores de edad, que necesitan saber inglés, que son todavía difíciles de encontrar en la provincia.

Servicios de hospedaje empresariales

Javier Roberto, de Altar, explicó que existe una demanda no cubierta en la actualidad que es urgente: la de hoteles u hospedajes para quienes visitan la provincia para ferias o para hacer trabajos puntuales. “Se notó en la Expo San Juan Minera, falta quienes se animen a invertir en hoteles de tres estrellas o más para quienes deben viajar por periodos cortos”, señaló el empresario.

El vocero del proyecto de cobre tiene también experiencia en Salta, ya que allí se encuentra otro de los proyectos de Aldebarán Resources. Explicó que en esta provincia del norte se dio un desarrollo muy rápido del sector inmobiliario enfocado en el turismo, que en San Juan todavía no se ve.

En todo momento serán necesarias viviendas, hospedajes o housing durante periodos de tiempo en los que las personas que trabajan en los proyectos pueden quedarse mientras van y vienen a los sitios, tanto en las etapas tempranas como más avanzadas del desarrollo minero y estas deben adaptarse a las demandas.

Uno de los puntos que pidieron fue flexibilidad: “algunos contratos de especialistas son por 100 días, no 90 ni 120, y es necesario que cuenten con un alquiler por ese periodo, porque es algo que en otros países se da”, señaló Barceló.

“Es entendible que en Salta existe una matriz productiva más enfocada en el turismo, pero a nivel local es algo que debería ir creciendo”, señaló. Barceló sumó que existen oportunidades gracias a que la minería tiene procesos largos que permitirán al sector inmobiliario adaptarse mientras van creciendo las demandas.

Mario Hernández, por su lado, coincidió en que estos tiempos mineros serán una ventaja, pero también explicó que “la minería del cobre ya está avanzando”. Desde el panel hicieron referencia a que Los Azules y Vicuña tienen pensado iniciar obras tempranas entre 2026 el primero y 2027 el segundo.

Un perfil industrial que requerirá más servicios

Las demandas mineras no solo se trata de viviendas, sino que la industria mientras vaya avanzando pedirá más instalaciones de galpones, oficinas y parques industriales, entre otros. Juan Pablo Delgado, de CASEMI, dijo que la cadena de valor sanjuanina requerirá que crezcan estas ofertas, de manera que no haya un aumento excesivo de precios.

“En San Juan tenemos el privilegio de la minería, pero no la exclusividad, los proveedores locales hemos entendido que hace falta tener una mente abierta para generar alianzas”, explicó. Esto es también una posibilidad para el sector inmobiliario, que deberá ampliar su oferta en el mediano y largo plazo.

El empresario proveedor dijo que hay voluntad de hablar y poder encontrar espacios de diálogo para que siga creciendo la oferta de acuerdo a las necesidades. Pero también hizo un llamado a que exista “un plan para el crecimiento urbano, sobre todo en las comunidades cercanas a los proyectos, que es donde se tiene que dar el desarrollo sostenible.

Hernández, de Los Azules, señaló que la provincia debe aprovechar este momento histórico para “pensar no en un San Juan minero, sino en un San Juan industrial y que dentro de esa oferta esté la minería”. Pero para eso, dijo, el desarrollo debe ser integral y el sector inmobiliario será clave.